Norris vyhral v Mexiku a je nový líder: Snažil som sa ostať sústredený
Norris dosiahol svoje jubilejné 10. víťazstvo v F1 a zároveň 42. pódiové umiestnenie v kariére.
Autor TASR
Mexiko City 27. októbra (TASR) - Britský pretekár Lando Norris zvíťazil spôsobom štart - cieľ na Veľkej cene Mexika, dvadsiatom podujatí seriálu MS F1. Druhý finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari, tretí prišiel do cieľa úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen na Red Bulle. Norris sa posunul na 1. miesto priebežného poradia šampionátu.
Víťaz kvalifikácie Norris zvládol štart a na čele bol aj po úvodných zákrutách. Hneď do prvej nedobrzdil Verstappen, ktorý štartoval z 5. miesta a výrazne vyšiel mimo trate. Stroll, ktorý štartoval až z posledného radu, už v prvom kole roztočil svoj monopost, no pokračoval v pretekoch. Viacerí piloti si v prvom kole skrátili trať krížnym prejazdom cez zákruty a zamestnali traťových komisárov. Úvodné kolá priniesli viacero súbojov a o jeden z najzaujímavejších sa postarali Verstappen s Hamiltonom, keď Holanďan vyšiel mimo trate. Tú si nedovoleným prejazdom skrátil aj Hamilton, ktorý za to dostal v 16. kole 10-sekundový trest. Krátko na to šiel do boxov Sainz a za rýchlosť v nich dostal 5-sekundovú penalizáciu. V 27. kole sa preteky skončili pre Hülkenberga, predtým odstúpil aj Liam Lawson. Po 30. kole bol naďalej na čele Norris s vyše 15-sekundovým náskokom na Leclerca, z ktorým bol s výrazným odstupom Verstappen. Na 4. mieste bol dovtedy Cunoda, ktorý prezul neskôr než väčšina jazdcov a viacerí ho ešte predtým predbehli. Norris prezul v 34. kole a pohodlne sa vrátil a prvé miesto. V tom čase odstúpil z pretekov Alonso po problémoch s technikou. Príliš dlho sa v boxoch zdržal Verstappen a po návrate na trať bol až ôsmy. Cez Hamiltona sa však dostal na siedme a keďže Russell, Bearman a Piastri prezuli druhýkrát, posunul sa na pódiové priečky. Po 50. kole bolo poradie na čele v zložení Norris, Leclerc, Verstappen, Bearman s výraznými odstupmi. V 56. kole dostal Sainz druhýkrát v pretekoch trest za zrýchľovanie v boxoch. Verstappen sa postupne priblížil k druhému Leclercovi. V 70. kole Sainz odstúpil z pretekov a komisári aktivovali virtuálny safety car. Po reštarte sa už nič zásadné neudialo a Norris triumfoval pred Leclercom a Verstappenom. Cenné body za 4. miesto získal Bearman na Haase.
Do konca šampionátu ostávajú ešte štyri súťažné víkendy. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 9. novembra v v Brazílii, pričom predchádzať im bude okrem kvalifikácie aj sobotňajší šprint. Nasledovať budú preteky v Las Vegas, Katare a Abú Zabí.
hlasy (zdroj: Nova Sport):
Lando Norris, víťaz: „Od začiatku sa mi darilo byť sústredený a ísť svojím tempom. Išiel som priamočiare preteky a pomohlo mi, že som sa do nich dobre rozbehol. Celý čas som sa snažil ostať pokojný. Je to pre mňa prvé víťazstvo v Mexiku, mám z neho radosť. Veľké ďakujem patrí celému tímu. Zostávajúcu časť sezóny to budem brať víkend za víkendom, no je pravda, že práve teraz sa mi darí.“
Charles Leclerc, 2. miesto: „Myslím si, že 2. miesto je pozitívne. Som šťastný, že som na pódiu. Virtuálny safety car v závere pretekov ma asi zachránil.“
Max Verstappen, 3. miesto: „Boli to hektické preteky, začalo sa to hneď v prvom kole. Bolo pre mňa náročné byť na začiatku na stredne tvrdých pneumatikách, keď ostatní mali mäkké. Celkovo to bol pre nás náročný víkend, no myslím si, že bojovať v pretekoch o 2. miesto nebolo vôbec zlé. Virtuálny safety car vám niekedy pomôže, inokedy nie. Tak to chodí.“
Veľká cena Mexika (71 kôl, 1 kolo: 4,304 km, celkovo: 305,6 km):
1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 1:37:58,574 hod, 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +30,324, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +31,049, 4. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +40,955, 5. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +42,065, 6. Kimi Antonelli (Tal.//Mercedes) +47,837, 7. George Russell (V. Brit./Mercedes) +50,287, 8. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +56,446, 9. Esteban Ocon (Fr./Haas) +1:15,464 min., 10. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +1:16,863, 11. Júki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +1:19,048, 12. Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Williams), 13. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls), 14. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 15. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 16. Franco Colapinto (Arg./Alpine) všetci + 1 kolo. Nedokončili: Liam Lawson (N. Zél./Red Bull), Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber), Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), Carlos Sainz (Šp./Williams)
Celkové poradie:
1. Norris 357 bodov, 2. Piastri 356, 3. Verstappen 321, 4. Russell 258, 5. Leclerc 210, 6. Hamilton 146, 7. Antonelli 97, 8. Albon 73, 9. Hülkenberg 41, 10. Hadjar 39, 11. Sainz 38, 12. Alonso 37, 13. Stroll 32, 14. Bearman 32, 15. Lawson 30, 16. Ocon 30, 17. Cunoda 28, 18. Gasly 20, 19. Bortoleto 19, 20. Colapinto 0, 21. Jack Doohan (Aus./Alpine) 0.
Pohár konštruktérov:
1. McLaren 713 bodov*, 2. Ferrari 356, 3. Mercedes 355, 4. Red Bull 346, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72, 7. Aston Martin 69, 8. Haas 62, 9. Kick Sauber 60, 10. Alpine
* - istý víťaz
