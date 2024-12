Norris vyhral VC Abú Zabí a zaistil McLarenu zisk Pohára konštruktérov

VC Abú Zabí (58 kôl, 1 kolo: 5,281 km, celkovo: 306km):



1. Lando Norris (v. Brit.//McLaren) 1:26:33,291 h, 2. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +5,832 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +31,928, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +36,483, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +37,538, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +49,847, 7. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:12,560 min, 8. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:15,554, 9. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin +1:22,373; 10. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1:23,821, 11. Alexander Albon (Thaj./Williams), 12. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls); 13. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber), 14. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 15. Jack Doohan (Aus./Alpine), 16. Kevin Magnussen (Dán./Haas) všetci +1 kolo, 17. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) + 3 kolá, nedokončili: Sergio Perez (Mex./Red Bull), Franco Colapinto (Arg./Williams), Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber)



Konečné poradie: 1. Verstappen 437 b, 2. Norris 374, 3. Leclerc 356, 4. Piastri 292, 5. Sainz 290, 6. Russell 245, 7. Hamilton 223, 8. Perez 152, 9. Alonso 70, 10. Gasly 42, 11. Hülkenberg 41, 12. Cunoda 30, 13. Stroll 24, 14. Esteban Ocon (Fr./Alpine) 23, 15. Magnussen 16, 16. Albon 12, 17. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) 12, 18. Oliver Bearman (V. Brit./Haas/Ferrari) 7, 19. Franco Colapinto (Arg./Williams) 5, 20. Kuan-jü 4, 21. Lawson 4, 22. Bottas, 23. Logan Sargeant (USA/Williams), 24. Doohan všetci 0



Pohár konštruktérov:



1. McLaren 666 b, 2. Ferrari 652, 3. Red Bull 589, 4. Mercedes 468, 5. Aston Martin 94, 6. Alpine 65, 7. Haas 58, 8. Racing Bulls 46, 9. Williams 17, 10. Kick Sauber 4

Abú Zabí 8. decembra (TASR) - Britský pretekár Lando Norris vyhral nedeľnú VC Abú Zabí seriálu formuly 1 a McLaren tak získal prvý Pohár konštruktérov od roku 1998. Pódium doplnili Španiel Carlos Sainz a Monačan Charles Leclerc z Ferrari, jediného tímu, ktorý mohol v záverečných pretekoch sezóny obrať McLaren o celkový triumf. Už v predstihu istý majster sveta Max Verstappen na Red Bulle skončil po kolízii v prvej zákrute na šiestom mieste.Norris získal štvrté víťazstvo v kariére aj v tejto sezóne. Jeho austrálsky tímový kolega bol po kolízii v prvej zákrute s Verstappenom na desiatom mieste a McLaren získal v pretekoch o sedem bodov menej ako Ferrari. S dostatočným náskokom to však tímu stačilo na prvý konštruktérsky titul od sezóny 1998, keď ho získali Mika Häkkinen a David Coulthard. Preteky boli výnimočné pre britského sedemnásobného majstra Lewisa Hamiltona, po 12 sezónach absolvoval posledné preteky za Mercedes, s ktorým získal šesť titulov. Od budúcej sezóny nahradí vo Ferrari Sainza, ktorý mieri do Williamsu. Španiel skončil na druhom mieste pred monackým tímovým kolegom Leclercom.Norris dokázal po všeobecnej kritike jeho reakčného času udržať na štarte prvú priečku a zo svojho miesta sa odlepil rýchlo aj Verstappen. Ten sa však neodkázal zmestiť s Piastrim do prvej zákruty napriek tomu, že Austrálčan mu nechal priestor na útok. Dvojica mala kontakt a oba monoposty sa roztočili, Verstappen klesol do druhej desiatky, kým Piastri na úplný chvost. Prepad využil tím na alternatívnu stratégiu a povolal svojho jazdca na povinnú zastávku už v 6. kole, Verstappen zas dostal 10-sekundovú penalizáciu.Toto zvýšilo šance na zisk Pohára konštruktérov pre Ferrari, keďže Sainz sa na úkor Verstappena posunul na druhé miesto. Leclerc bol v tom čase síce až ôsmy, no pre výmenu motora klesol na štarte o desať pozícii a očakávalo sa, že sa posunie. Už v prvom kole odstavil Perez svoj Red Bull po kontakte s Valtterim Bottasom na Sauberi. Mexičan má s s tímom zmluvu na budúcu sezónu, no pre neuspokojivé výsledky kolujú informácie o jeho potenciálnom odchode. Posledné podujatie pre Sauber absolvoval Bottas i jeho tímový kolega Číňan Čou Kuan-jü.Prvá príležitosť Sainza na zisk vedenia prišla v 25. kole počas zastávok v boxoch - Ferrari sa pokúsilo o undercut, no Norris stál o kolo neskôr a vedenie udržal. O niečo neskôr bol u mechanikov aj Verstappen, v rámci zastávky si odpykal trest a klesol z tretieho na jedenáste miesto. Vedenie pretekov si vyžiadalo to isté od Piastriho, ktorý mal kontakt s Francom Colapintom počas predierania sa štartovým poľom. Z bodovanej deviatej pozície klesol na pätnástu priečku. V tejto fáze prezul aj Hamilton, ktorého tím zvolil alternatívnu stratégiu. Sedemnásobnému majstrovi nevyšla kvalifikácia a štartoval šestnásty, no začal na tvrdej zmesi. Po prvom stinte si polepšil oproti štartu o deväť pozícii. Postupne sa dokonca pretekov prepracoval až na štvrté miesto, ktoré uchmatol v záverečných zákrutách krajanovi a kolegovi Georgovi Russellovi.Šiesty skončil Verstappen pred Francúzom Pierrom Gaslym z Alpinu, ktorý získal dôležitých šesť bodov v boji o šiestu pozíciu v Pohári konštruktérov s Haasom. Jeho jazdci Nico Hülkenberg a Kevin Magnussen ich získali dovedan päť - prvý menovaný bol ôsmy a Dán Magnussen bral na poslednom mieste bod za najrýchlejšie kolo a zaznamenali tretí najlepší výsledok v sezóne pre svoj tím. Na bodovanej deviatej priečku ukončil sezónu španielsky veterán Fernando Alonso pred Piastrim., víťaz: "Je to úžasný pocit, nielen pre mňa, ale pre celý tím. Som hrdý na všetkých, bola to skvelá cesta. Gratulujem a ďakujem každému členovi McLarenu, získať Pohár konštruktérov po 26 rokoch je výnimočné.", 2. miesto: "Je to trocha horko-sladký pocit. Urobili sme maximum, aby sme predstihli McLareny a najmä v prvom stinte som ukázal maximum. Nakoniec však boli o jednu-dve desatiny rýchlejší ako celý víkend. Ďakujem tímu za celú sezónu.", 3. miesto: Vedel som, že musím byť veľmi agresívny a v prvom kole musím riskovať. Chcel som získať čo najviac miest a byť v lepšej pozícii do zvyšku pretekov. Urobili sme maximum, bolí to, pretože už v piatok sme vedeli, že príde penalizácia.