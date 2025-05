Norris vyhral VC Monaka a výrazne stiahol stratu na Piastriho

Hlasy po pretekoch /zdroj: Voyo/:



Lando Norris (McLaren), víťaz: „Jen to úžasný pocit, sú to dlhé preteky. Tlačili sme na to a v závere to bolo náročné. Vyhrali sme v Monaku a nezáleží na tom ako. O tomto som sníval ako dieťa. Celé preteky som mal pod kontrolou, na konci však viedol Max a vedel som, že keby dostane príležitosť, využije ju. Som šťastný a aj tím je šťastný.“



Charlse Leclerc (Ferrari), 2. miesto: „Nie som úplne spokojný, preteky sme stratili už včera. Lando odviedol lepšiu prácu, ale aj toto je nad naše očakávania. V pretekoch to bolo fajn, nenudil som sa. Lando mi síce ušiel, no Max mal zaujímavý stratégiu.“



Oscar Piastri (McLaren), 3. miesto: „Víťazstvo by bolo lepšie, ale bol to náročný víkend. Tréning bol chaotický a v kvalifikácii sme nemali dosť sebadôvery. Celkovo som teda spokojný, získal som body a som na pódiu. Ak je toto zlý víkend, tak na tom vôbec nie sme zle. Uvidíme, ako to pôjde budúci týždeň,"





VC Monaka (78 kôl, 1 kolo: 3,337 km, celkovo 260,286 km)



1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 1:40:33,843 h, 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +3,131 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +3,658, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +20,572, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +51,387, 6. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls), 7. Esteban Ocon (Fr./Haas), 8. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) všetci +1 kolo, 9. Alexander Albon (Thaj./Williams), 10. Carlos Sainz (Šp./Williams), 11. George Russell (V. Brit./Mercedes), 12. Oliver Bearman (V. Brit./Haas), 13. Franco Colapinto (Arg./Alpine), 14. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber), 15. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 16. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber), 17. Júki Cunoda (Jap./Red Bull) všetci +2 kolá, 18. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +3 kolá, nedokončili: Pierre Gasly (Fr./Alpine), Fernando Alonso (Šp./Aston Martin)



Celkové poradie (po 8 z 24 pretekov):



1. Piastri 161 b, 2. Norris 158, 3. Verstappen 136, 4. Russell 99, 5. Leclerc 79, 6. Hamilton 63, 7. Antonelli 48, 8. Albon 42, 9. Ocon 20, 10. Hadjar 15, 11. Stroll 14, 12. Sainz 12, 13. Cunoda 10, 14. Gasly 7, 15. Hülkenberg 6, 16. Bearman 6, 17. Lawson 4, 18. Alonso, 19. Jack Doohan (Aus./Alpine), 20. Colapinto, 21. Bortoleto všetci 0



Pohár konštruktérov:



1. McLaren 319 b, 2. Mercedes 147, 3. Red Bull 143, 4. Ferrari 142, 5. Williams 54, 6. Haas 28, 7. Racing Bulls 22, 8. Aston Martin 14, 9. Alpine 7, 10. Sauber 6

Monte Carlo 25. mája (TASR) - Britský pretekár Lando Norris na McLarene vyhral nedeľnú VC Monaka seriálu formuly 1. Pódium doplnil domáci Charles Leclerc na Ferrari a Norrisov austrálsky tímový kolega Oscar Piastri. Ten je stále líder celkového poradia, no jeho náskok na Norrisa sa scvrkol z trinástich bodov na tri.Norris dosiahol na šieste víťazstvo v kariére a druhé v tejto sezóne. Potvrdila sa tak dôležitosť kvalifikácie v úzkych uličkách kniežatstva, ktorú získal v sobotu práve Norris. Zároveň to bol jeho premiérový triumf na prestížnych mestských pretekoch. Na tohtoročnej VC Monaka bolo premiérovo aplikované pravidlo dvoch povinných zastávok v boxoch za účelom zdramatizovania pretekov. Leclerc priniesol Ferrari najlepší výsledok v sezóne a spolu s tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom získali pre tradičný tím najväčšiu porciu bodov v prebiehajúcom ročníku (28). Prebiehajúce triple-header končí o týždeň VC Španielska.Na štarte predviedol nádejný útok Leclerc, ale Norris si ho pokryl aj za cenu prebrzdenia. Domáci jazdec to skúsil ešte raz v zákrute Massenet, no o chvíľu už pútal pozornosť nováčik Gabriel Bortoleto na Sauberi. Ten sa snažil odvážne predbehnúť Kimiho Anotnelliho vo vlásenke pod kasínom. Talian mu to riskantne a nečakane vrátil pred tunelom a Brazílčan narazil do múru.Pod virtuálnym safety carom prezula trojica jazdcov a Norris následne nasadil pomalé tempo - o deväť sekúnd slabšie oproti kvalifikačnému. Ďalšia dráma prišla v deviatom kole. Pierre Gasly na Alpine nedobrzdil za tunelom, vrazil do Júkiho Cunodu na Red Bulle, výrazne si poškodil predné krídlo, zavesenie ľavého predného kolesa i brzdy a preteky sa preňho skončili. To znamenalo ďalšie žlté vlajky a pit stop Francúza Isacka Hadjara z Racing Bulls. Ten sa následne ocitol pred tímovým kolegom Liamom Lawsonom, ktorý výrazne pozdržal zvyšok poľa a Hadjar mohol naplniť povinnú kvótu zastávok bez zmeny pozície. V tom istom čase sa zvýšilo tempo na čele o štyri sekundy, v 20. kole prišli prvé zastávky v boxoch, ale na poradí Norris, Leclerc, Piastri a Max Verstappen sa nezmenilo nič.Rozostupy sa zvyšovali a preteky dostali klasický obraz monackej grand prix. Dynamike nepomohol ani Williams, ktorý zopakoval stratégiu Racing Bulls, tentokrát zdržoval súperov Carlos Sainz v prospech Alexa Albona. K zmene pozícií od šiesteho miesta prišlo po odstúpení Fernanda Alonsa (Aston Martin) pre problémy s motorom - Španiel mal možnosť získať prvé body v sezóne. V 44. kole si vymenili pozície Sainz s Albonom, ktorý tentokrát získaval čas na pit stop pre Španiela.To sa rozhodol netypicky riešiť George Russell na Mercedese, ktorý si skrátil trať v šikane Nouvelle. Brit počítal s dodatočným päťsekundovým trestom, ktorý by dokázal v predstihu zmazať na trati, no vedenie pretekov ho potrestalo prejazdom boxovou uličkou. To bola výrazne dlhšia časová strata, no Russell aj tak nestratil pozíciu v prospech Albona. V tom čase prebiehali druhé zastávky v boxoch na čele, načas si dal Verstappen na stredne tvrdých pneumatikách. Úradujúci majster sveta čakal na prípadný safety car, ktorý by mu dal zastávku zadarmo. Na situáciu zareagovalo Ferrari povolaním piateho Lewisa Hamiltona, ktorý sa pokúsil o under cut. Verstappen nakoniec prezul až v predposlednom kole, ale na trať vyšiel pred piatym Hamiltonom.Kariérové maximum dosiahol šiesty Hadjar, ktorého Racing Bulls brali prvý raz v sezóne dvojité body (12) vďaka ôsmemu miestu Lawsona. O jedno miesto oproti štartu si polepšil Esteban Ocon na Haase a najlepšiu desiatku uzavreli Williamsy v poradí Albon-Sainz, keďže si v závere vymenili pozície. Russell skončil o 20 sekúnd mimo bodov, keďže so zastávkami v boxoch vyčkával jeho tím až do úplného záveru.