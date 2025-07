Norris vyhral VC Veľkej Británie, premiérové pódium pre Hülkenberga

Silverstone 6. júla (TASR) - Lando Norris na McLarene vyhral domácu VC Veľkej Británie seriálu formuly 1. Na okruhu Silverstone triumfoval v premenlivých podmienkach pred austrálskym tímovým kolegom Oscarom Piastrim a 37-ročným Nemcom Nicom Hülkenbergom na Sauberi, pre ktorého to bolo prvé pódium v kariére. Lídrom celkového poradia je naďalej Piastri, pričom jeho náskok na Norrisa sa zmenšil na osem bodov.



Pre Norrisa to bol ôsmy triumf v kariére, štvrtý v tejto sezóne a prvý na domácej pôde. Väčšinu pretekov viedol Piastri, dostal však 10-sekundový trest za brzdenie pod safety carom, ktorý si odpykal počas zastávky v boxoch. Hülkenberg absolvoval premiéru v F1 v roku 2010 a má za sebou 242 veľkých cien, z ktorých vyrazil do pretekov v 238. Do nedele držal rekord pre jazdca s najväčším počtom pretekov bez pódia. Tým sa po niekoľkých rokoch stal opäť jeho krajan Adrian Sutil. Pre Sauber to bolo prvé pódium od septembra 2012, keď ho na VC Talianska získal Mexičan Sergio Perez.



K zaujímavej situácii prišlo hneď po zahrievacom kole, keď niekoľko jazdcov zamierilo k svojim mechanikom po sliky, keďže mali obuté pneumatiky do prechodného mokra. Štartové pole bolo tým pádom redšie a odpich z pevných pozícii bezpečnejší. Napriek tomu kolidovali Lawson a Ocon a spôsobili virtuálny safety car. Vozy na studených pneumatikách do sucha nakoniec komplikovali situáciu, mali problém najmä v treťom sektore. Títo jazdci sa nemohli udržať na trati, Bortoleto vyletel v druhej zákrute a dostal príkaz odstaviť poškodený Sauber. Dážď sa naviac zintenzívnil a celé pole tak prezúvalo späť, niektorí piloti dokonca na pneumatiky do úplného mokra.



Na popredných pozíciách sa konkurencii vzdialili Verstappen, ktorý štartoval z pole position a druhý Piastri. Ten sa dostal pred súpera v riskantnom manévri v zákrute Stowe. Po zhustení dažďa vyšlo na trať na osem kôl bezpečnostné vozidlo. Hneď po jeho odchode havaroval Hadjar vo vysokorýchlostnej zákrute Copse – pre dážď nevidel pred sebou idúceho Antonelliho a narazil doňho. Safety car sa tak vrátil a práve vtedy dostal penalizáciu Piastri, keď pred priebežným reštartom prudko zabrzdil a ohrozil súperov za sebou. Z jeho penalizácie mohol ťažiť druhý Verstappen, ten však dostal hneď po reštarte šmyk, prepadol sa a nakoniec bral len piate miesto. Norris trpezlivo počkal za tímovým kolegom a životnú jazdu predviedol spomínaný Hülkenberg. Nemec uchmatol po štarte z 19. miesta a dobrej stratégii, keď prezul na pneumatiky do prechodného mokra pred prvým safety carom, v závere tretie miesto Strollovi a na diaľku odolal snahe Hamiltona, ktorý prišiel o 11-ročnú šnúru pódií na domácom okruhu.



S mokrými podmienkami sa dobre vysporiadal Gasly na Alpine, ktorý skončil šiesty a v úplnom závere predstihol Strolla. Tomu nevyšiel posledný stint, keď jazdci prezúvali na schnúcu trať naspäť na sliky a Kanaďan išiel ku svojim mechanikom príliš neskoro. Ďalší solídny výkon s Williamsom dosiahol ôsmy Albon pred veteránom Alonsom – Španiel sa počas pretekov sťažoval na svoj voz AMR25. Posledný bod bral Russell, ktorého Mercedesu vôbec nevyšla stratégia a v úplnom závere mu skomplikoval preteky aj šmyk v sekcii Maggotts, Becketts.