Norris z Ottawy Senators pre zranenie ramena vynechá úvod sezóny

Ottawa 8. októbra (TASR) - Americký hokejista Josh Norris vynechá pre pretrvávajúce problémy s ramenom začiatok sezóny NHL. Zatiaľ nie je známe, ako dlho bude 24-ročný center chýbať v zostave Ottawy Senators.



Norris v minulej sezóne odohral len osem duelov. Rameno si poranil 22. októbra v stretnutí s Arizonou Coyotes (6:2). Do zápasového kolotoča sa vrátil 18. januára, avšak po troch odohratých stretnutiach musel podstúpiť operáciu ramena, ktorá mu predčasne ukončila sezónu.



Počas predsezónnej prípravy sa predpokladalo, že Norris bude pripravený absolvovať tréningový kemp, avšak nestalo sa tak. "V tejto chvíli mi oznámili, že nie je schopný hrať. Opäť je to nešťastné. Viem, že chlapec chce hrať hokej. Ako trénerský štáb sme museli zmeniť niektoré veci, najmä našu presilovku. Josha máme vždy na tom jednom mieste. Nikdy sme si nemysleli, že začneme sezónu bez neho, " uviedol tréner klubu D.J. Smith podľa portálu nhl.com.



Norris podpísal so Senators 14. júla 2022 osemročný kontrakt na 63,6 milióna dolárov v priemernej ročnej hodnote 7,95 milióna dolárov. Senators otvoria základnú časť nového ročníka NHL v stredu na ľade Caroliny Hurricanes.