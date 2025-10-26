< sekcia Šport
Norris získal pole position na VC Mexika, Piastri ôsmy v kvalifikácii
Druhý pilot McLarenu Austrálčan Oscar Piastri, ktorý vedie šampionát so 14-bodovým náskokom pred Norrisom, dosiahol až ôsmy čas.
Autor TASR
Mexiko City 26. októbra (TASR) - Britský jazdec Lando Norris získal pole position na Veľkej cene Mexika, dvadsiatom podujatí tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta F1. Pilot McLarenu zajazdil v kvalifikácii na okruhu v Mexiko City najrýchlejší čas - 1:15,586 minúty. Na ďalšie dve priečky odsunul jazdcov Ferrari, Monačan Charles Leclerc zaostal o 262 tisícin, Brit Lewis Hamilton o 0,352 sekundy.
Druhý pilot McLarenu Austrálčan Oscar Piastri, ktorý vedie šampionát so 14-bodovým náskokom pred Norrisom, dosiahol až ôsmy čas. Na tímového kolegu stratil 588 tisícin. Štvornásobný šampión Max Verstappen na Red Bulle obsadil piatu priečku (+0,484). Hlavné preteky v Mexiku štartujú v nedeľu o 21.00 SEČ.
výsledky kvalifikácie na VC Mexika:
1. Lando Norris (V.Brit./McLaren) 1:15,586 min., 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,262 s, 3. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,352, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,448, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,484, 6. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,532, 7. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,586, 8. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,588, 9. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +0,666, 10. Oliver Bearman (V.Brit./Haas) +0,874
