Norris zvíťazil v Holandsku s 22-sekundovým náskokom pred Verstappenom

VC Holandska (72 kôl, 1 kolo: 4,259 km, celkovo: 306. 587 km)



1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 1:30:45,519 hod., 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +22,896 sek., 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +25,439, 4. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +27,337, 5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +32,137, 6. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +39,542, 7. George Russell (V. Brit./Mercedes) +44,617, 8. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +49,599, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 10. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), 11. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 12. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls), 13. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 14. Alexander Albon (Thaj./Williams), 15. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 16. Logan Sargeant (USA/Williams), 17. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls), 18. Kevin Magnussen (Dán./Haas) všetci +1 kolo, 19. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber), 20. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber) obaja + 2 kolá



Priebežné poradie (po 15 z 24 pretekov):



1. Verstappen 295 bodov, 2. Norris 225, 3. Leclerc 192, 4. Piastri 179, 5. Sainz 172, 6. Hamilton 154, 7. Perez 139, 8. Russell 122, 9. Alonso 50, 10. Stroll 24, 11. Hülkenberg 22, 12. Cunoda 22, 13. Ricciardo 12, 14. Gasly 8. 15. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6, 16. Magnussen 5. 17. Ocon 5, 18. Albon 4, 19. Čou 0, 20. Sargeant 0, 21. Bottas

Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 434, 2. McLaren 404, 3. Ferrari 370, 4. Mercedes 276, 5. Aston Martin 74, 6. Racing Bulls 34, 7. Haas 27, 8. Alpine 13, 9. Williams 4, 10. Kick Sauber 0

Zandvoort 25. augusta (TASR) - Britský jazdec Lando Norris z McLarenu zvíťazil na Veľkej cene Holandska, pätnástom podujatí seriálu MS F1. Druhý skončil domáci Max Verstappen z Red Bullu, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari.Norris vstúpil do pretekov zo svojej štvrtej pole position v kariére, no prvýkrát z nej vyťažil víťazstvo. Bolo pre neho druhé v kariére a zároveň aj druhé v sezóne po triumfe v šiestych pretekoch ročníka v Miami. Pre miláčika holandských tribún Verstappena to boli 200. preteky v kariére. Po nich je naďalej na čele priebežného poradia šampionátu so 70-bodovým náskokom na Norrisa.Víťazovi kvalifikácie Norrisovi nevyšiel štart a pohotový Verstappen sa okamžite posunul do čela pretekov. Úvodné kolá sa zaobišli bez kolízií a nevydarený štart McLarenov podčiarkol aj pôvodne tretí Piastri, cez ktorého sa dostal Russell. Náskok Verstappena však nenarastal a Norris cítil šancu. V 17. kole mu ešte útok na prvú priečku nevyšiel, no v nasledujúcom už áno, pričom Holanďan mu prepustil miesto bez boja. V 27. kole sa Russell pridlho zdržal v boxoch, čím prišiel o šancu zaútočiť na Leclerca. Líder štartového poľa Norris prezul krátko na to a hoci sa jeho mechanici tiež nevyhli komplikáciám, po návrate na trať bol opäť líder. V polovici pretekov mal približne 10-sekundový náskok pred Verstappenom, ktorý mal podobný odstup od tretieho Leclerca. V tom čase traťoví komisári potvrdili päťsekundový trest pre Strolla za príliš vysokú rýchlosť v boxoch. Norris nedopustil drámu, na Verstappena si vytvoril vyše 20-sekundový náskok. Dosiahol tým najdominantnejšie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Norris napokon získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo.Do konca seriálu MS F1 ostáva ešte deväť pretekov. Nasledujúce, posledné v Európe sú na programe 1. septembra v Taliansku.Lando Norris, víťaz:Max Verstappen, 2. miesto:Charles Leclerc, 3. miesto: