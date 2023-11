Norrisa už prepustili z nemocnice, mal by štartovať v Abú Zabí

Las Vegas 19. novembra (TASR) - Britský pilot F1 Lando Norris by mal štartovať v záverečných pretekoch sezóny v Abú Zabí (26. novembra). Dvadsaťštyriročného pretekára McLarenu po havárii na VC Las Vegas už prepustili z nemocnice.



"Je to nešťastný koniec nášho víkendu v Las Vegas. Toto nie je spôsob, akým sme chceli ukončiť tieto preteky. Veľká vďaka patrí lekárskemu personálu za to, že ma skontroloval. A taktiež aj tímu za prácu, ktorú teraz musia vynaložiť, aby opravili auto," uviedol 24-ročný pretekár pre agentúru DPA.



Norris stratil kontrolu nad svojím monopostom a potom narazil zadnou časťou auta do betónovej steny. Monopost zostal po zrážke zničený.