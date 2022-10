Norrisove zranenie je vážnejšie, tréner naznačil možný koniec sezóny

Ottawa 27. októbra (TASR) - Zranenie útočníka Josha Norrisa je vážnejšie ako sa pôvodne zdalo. Center Ottawy Senators mal podľa prvých správ chýbať len niekoľko týždňov, no tréner D.J. Smith teraz priznal, že poranené rameno ho môže vyradiť až do konca sezóny.



Ottawa, ktorá vyhrala štyri zápasy v sérii, by tak prišla o centra druhej lajny. Dvadsaťtriročný Norris sa zranil v noci na nedeľu v tretej tretine zápasu s Arizonou Coyotes. Po vhadzovaní sa zviezol na ľad a potom sám odkorčuľoval rovno do šatne. Tréner ešte nevie, či bude Norris potrebovať operáciu, alebo sa podrobí konzervatívnej liečbe. Smith uviedol, že by mohol pauzovať až päť mesiacov. "Ak ho budeme mať späť ešte v tejto sezóne, bude to skvelé," povedal pre TSN.



Norris utrpel zranenie ramena aj v uplynulom ročníku, ktoré ho vyradilo na 15 zápasov. Napriek dlhšej absencii nazbieral v 66 zápasoch 55 bodov a s 35 gólmi bol najlepší strelec "senátorov". V prebiehajúcej sezóne má na konte dva body v piatich dueloch.



V zápase s Dallasom (4:2) zaujal jeho miesto v strede druhej formácie veterán Derick Brassard a strelil svoj prvý gól v ročníku.