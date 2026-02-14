Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nórska biatlonistka Kirkeeideová získala zlato v šprinte

.
Maren Kirkeeide z Nórska sa pripravuje na streľbu pred ženským biatlonovým šprintom na 7,5 km na Zimných olympijských hrách 2026 v Anterselva v Taliansku, sobota 14. februára 2026. Foto: TASR/AP

Bronz vybojovala ďalšia francúzska reprezentantka Lou Jeanmonnotová, ktorá minula na strelnici jeden terč (+23,7).

Autor TASR
Anterselva 14. februára (TASR) - Nórska biatlonistka Maren Kirkeeideová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v šprinte žien na 7,5 km. V sobotňajších pretekoch v Anterselve predviedla bezchybnú streľbu a triumfovala s náskokom 3,8 sekundy pred takisto čisto strieľajúcou Francúzkou Oceane Michelonovou. Bronz vybojovala ďalšia francúzska reprezentantka Lou Jeanmonnotová, ktorá minula na strelnici jeden terč (+23,7).
.

