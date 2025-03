Nórska federácia sa rozhodla naďalej využívať VAR v najvyššej súťaži

Oslo 2. marca (TASR) - Nórska futbalová asociácia (NOR) sa rozhodla naďalej používať videoasistenta rozhodcov (VAR) v zápasoch tamojšej najvyššej ligy. Za návrh na zachovanie VAR hlasovalo 321 členov asociácie, pričom 129 hlasov bolo proti.



Túto technológiu využívajú vo väčšine hlavných súťaží od roku 2018, keď ju oficiálne predstavili. Nóri začali používať VAR v roku 2023, pričom jej zavedenie sprevádzala kontroverzia. NOR prijala rozhodnutie o jej využití ešte predtým ako sa členské kluby dohodli na jednotnom stanovisku ohľadom VAR.



Po pár mesiacoch praxe došlo k niekoľkým negatívnym ohlasom zo strany priaznivcov, ktorí sa sťažovali, že niektoré rozhodnutia VAR trvali príliš dlho. Na sobotnom hlasovaní sa zúčastnili všetky členské kluby asociácie spoločne s predstaviteľmi NOR. Drvivej väčšiny klubov sa VAR bezprostredne netýkal, pretože nehrajú v najvyššej lige.



Švédsko je jedna z mála krajín v Európe, ktorá sa rozhodla nezaviesť VAR do svojej ligy. Kluby anglickej Premier League hlasovali za pokračovanie technológie v júni. Správu priniesla agentúra AP.