Nórske hádzanárky otočili zápas s Francúzskom a získali zlato

Tréner Nórska Thorir Hergueirsson oslavuje s trofejou po víťazstve vo finále MS v hádzanej žien Francúzsko - Nórsko 19. decembra 2021 v meste Granollers. Nórske hádzanárky získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta v Španielsku. V nedeľňajšom finále s Francúzskom triumfovali 29:22, keď otočili polčasové skóre 12:16. Foto: TASR/AP

Hádzaná - finále:



Francúzsko - Nórsko 22:29 (16:12)

najviac bodov: Pineauová 4, Foppová 3 - Reistadová 6, Morková, Bredalová Oftedalová a Brattsetová Daleová po 5. Rozhodovali: Alpaidzeová - Berezkinová (obe Rus.), vylúčené: 4:3, 7 m hody: 5/4 - 2/2.



o bronz:



Dánsko - Španielsko 35:28 (16:13)

najviac gólov: Burgaardová 7, Jörgensenová a Hansenová po 6 - Berenguerová 6, Camposová Costová 5, Cabralová Barbosová 4. Rozhodovali: A. Konjičanin - D. Konjičanin (obaja BaH.), vylúčené: 3:4, 7 m hody: 5/5 - 5/3.

Granollers 19. decembra (TASR) – Nórske hádzanárky získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta v Španielsku. V nedeľňajšom finále s Francúzskom triumfovali 29:22, keď otočili polčasové skóre 12:16.Nórky si tak zabezpečili štvrtý titul majsteriek sveta, prvý od roku 2015 a je to už ich celkovo jedenásty cenný kov zo svetových šampionátov (4-4-3). Olympijské víťazky z Tokia Francúzky naposledy vyhrali titul na MS 2017.Úvod zápasu bol vyrovnaný až do stavu 7:7, keď sa sériou piatich gólov dostali do vedenia francúzske hráčky. Nórky v tejto fáze nedokázali odpovedať, prehrávali už aj 10:16, ale do prestávky znížili na rozdiel štyroch gólov. Po zmene strán prevzali iniciatívu a rýchlo sa im podarilo vyrovnať na 16:16. V druhom dejstve pokračovali v tlaku a súperkám odskočili na rozdiel troch gólov 22:19. Od toho momentu už vedenie z rúk nepustili. V závere vyhrávali už o osem gólov, no posledné slovo mali francúzske reprezentantky a znížili na 22:29. Najviac gólov strelila Nórka Henny Reistadová.Dánske hádzanárky získali bronzové medaily. V nedeľňajšom stretnutí o tretie miesto v Granollers zdolali domáce reprezentantky 35:28, keď po polčase viedli 16:13. Pre Dánky je to prvý cenný kov od roku 2013, keď získali bronz na MS v Srbsku. Španielky nenadviazali na striebro spred dvoch rokov na šampionáte v Japonsku.