Nórski bežci na lyžiach odložili odlet do Číny, tréner je pozitívny

Oslo 25. januára (TASR) - Osem členov mužskej reprezentácie Nórska v behu na lyžiach je v karanténe a muselo odložiť odlet na ZOH 2022 v Pekingu. Dôvodom je pozitívny test na koronavírus u trénera šprintérov Arilda Monsena.



Monsen mal pozitívny test po návrate z talianskeho strediska Seiser Alm. Všetci ôsmi bežci nominovaní na ZOH museli ako jeho blízke kontakty zamieriť do izolácie. Namiesto plánovaného odchodu vo štvrtok odložili ich let do Pekingu až na pondelok. Predtým absolvujú PCR testy, informovala agentúra AP.



Nórsko budú v mužskej kategórii v behu na lyžiach reprezentovať Pal Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Hösflot Kläbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Röthe, Havard Solas Taugböl a Erik Valnes. Ako tradične budú patriť k najväčším favoritom na cenné kovy, pred štyrmi rokmi na ZOH v Pjongčangu vyhrali Nóri štyri zo šiestich mužských súťaží.