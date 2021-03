Nórski biatlonisti dominovali v mix štafetách, Slováci skončili 16.

biatlon - 9. kolo SP - Nové Město na Moravě:



mix štafety (4x6 km): 1. Nórsko (Tiril Eckhoffová, Marte Olsbu Röiselandová, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) 1:01:24,1 h (0 trestných okruhov + 4 dobíjania), 2. Taliansko (Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Dominik Windisch, Lukas Hofer) +1:08,7 min (0+10), 3. Švédsko (Elvira Öbergová, Anna Magnussonová, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma) +1:22,7 (0+10), 4. Francúzsko +1:42,3 (1+9), 5. Ukrajina +2:16,5 (1+10), 6. USA +2:26,4 (0+7), 7. Rusko +3:04,1 (3+9), 8. Rakúsko +3:17,9 (0+10), 9. Nemecko +3:38,0 (1+14), 10. Bielorusko +3:44,8 (1+12), ..., 16. SR (Paulína Fialková, Ivona Fialková, Michal Šima, Šimon Bartko) +1 kolo



celkové poradie v štafetách (5 zo 6): 1. Nórsko 228 b, 2. Francúzsko 211, 3. Švédsko 198, 4. Taliansko 168, 5. Rusko 160, 6. Rakúsko 160, ..., 22. SR 89

Nové Město na Moravě 14. marca (TASR) - Nórski biatlonisti suverénnym spôsobom triumfovali v nedeľných mix štafetách v rámci podujatia Svetového pohára v Novom Měste na Moravě. Štvorica v zložení Tiril Eckhoffová, Marte Olsbu Roiselandová, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö predviedla fantastickú streľbu a zvíťazila s vyše minútovým náskokom pred druhým Talianskom (+1:08,7). Tretiu priečku obsadili Švédi (+1:22,7). Slovenské kvarteto v zložení Paulína Fialková, Ivona Fialková, Michal Šima a Šimon Bartko stiahli z trate na siedmej streľbe na 16. mieste.Paulína Fialková rozbehla preteky sľubne, štafetu odovzdala Ivone na 12. mieste, no jej sestre sa nevydarila druhá streecká položka, po ktorej musela absolvovať dva trestné okruhy. Klesla na 18. pozíciu a Šima už nedokázal výsledok výraznejšie vylepšiť. Slováci absolvovali dokopy štyri trestné okruhy a 11 dobíjaní. Napriek tomu dosiahli najlepšie tohtosezónne umiestnenie v zmiešaných štafetách. Nóri v Novom Měste dominovali a vedú aj celkové poradie v štafetách." citovala Johannesa Thingnesa Böa agentúra DPA.Podmienky v českom stredisku sťažoval dážď, hneď v úvode prišli dva pády, ktoré sa nevyhli Francúzke Anais Chevalierovej-Bouchetej a Bieloruske Irine Krjukovej. Od úvodu diktovala tempo Eckhoffová, Paulína Fialková sa držala okolo siedmej pozície. Prvá streľba jej vyšla, trafila všetkých päť terčov a odchádzala z nej na priebežnej 10. priečke s mankom 9,7 s na Nórku. Tá sa odpútala od zvyšku štartového poľa a jej náskok narastal aj vďaka čistej streľbe. Na stojke musela Fialková dvakrát dobíjať, mala problém so zasunutím náboja, po druhej streľbe tak klesla na 16. priečku so 45-sekundovou stratou. Bežecky potom pozíciu zlepšila a štafetu odovzdávala sestre Ivone na 12. mieste (+51,3). Na prvej výmene viedlo Nórsko s výrazným náskokom pred Ruskom (+27,3) a Talianskom (+28,5). Ivona Fialková musela raz dobíjať a po ležke sa posunula na 11. miesto. Nóri pokračovali v úžasnej streľbe, Roiselandová iba raz minula a po streľbe č. 4. mala pred Francúzkou Braisaz-Bouchetovou k dobru 27,4 sekundy, tretie bolo Taliansko. Ivone Fialkovej nevyšla jej druhá streľba, musela trikrát dobíjať, nakoniec z toho boli až dva trestné okruhy. Prišla o sedem pozícií a priebežne jej patrila 18. priečka s trojminútovou stratou. Po ženských úsekoch malo Nórsko na druhé Taliansko vyše 50-sekundový náskok. Ivona Fialková odovzdala štafetu Šimovi na 18. mieste (+3:16,0).Nóri si išli vlastné preteky, Tärjei Bö nadviazal na reprezentačné kolegyne a začal čistou streľbou. Šima dvakrát minul a čakali ho dve dobíjania, ktoré zvládol. Z 18. pozície klesol na 19. za Poliaka Guzika (+3:56,2). Fínov, Slovincov a Rumunov medzitým stiahli z trate. Na stojke strieľal Šima veľmi rýchlo a presne a priebežne poskočil na 16. priečku (+3:49,0). T. Bö postupne navyšoval náskok, pred tretou výmenou mali Nóri pred Talianmi už k dobru minútu a štvrť, tretí boli Švédi. Šima odovzdával štafetu Bartkovi na 16. pozícii so stratou 4:10,2 min na lídrov. J.T. Bö iba raz opravoval, po prvej streľbe si držal komfortný vyše minútový náskok pred Talianom Hoferom, ktorý bojoval o druhé miesto so Švédom Ponsiluomom (+1:19,3). Bartko už nemohol vylepšiť 16. miesto, aby dokončil štafetu, musel by vybieliť všetky terče a bežať rýchlo. Risk mu nevyšiel, po svojej streľbe ani neabsolvoval trestné okruhy a odišiel zo strelnice sa rovno prezliecť. T. Bö dokončil preteky v pohodovom tempe, po poslednej streľbe mal pred Hoferom náskok 1:20 min, ktorý bez problémov kontroloval až do cieľa.