Nórski biatlonisti vyhrali mix štafetu, Slováci na 10. mieste

Na snímke slovenský biatlonista Tomáš Sklenárik (22) na trati miešanej štafety na 4x6 km na majstrovstvách Európy v biatlone v Osrblí v nedeľu 28. januára 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

ME - mix štafeta n 4x6 km:



1. Nórsko (Isak Frey, Johan-Olav Botn, Ida Lienová, Maren Kirkeeideová) 1:04:23 h (1+7), 2. Francúzsko (Theo Guiraud Poillot, Antonin Guigonnat, Oceane Michelonová, Camille Benedová) +14,6 s (1+7), 3. Taliansko (Nicola Romanin, Nicolo Betemps, Beatrice Trabucchiová, Hannah Auchentallerová) +53,8 (0+5), 4. Švédsko +1:42,2 (2+15), 5. Nemecko +2:37,6 (2+10), 6. Rakúsko +2:54,6 (2+15), 7. Švajčiarsko +3:17,7 (2+10), 8. Litva +3:46,1 (2+10), 9. Ukrajina +4:16,2 (4+12), 10. SLOVENSKO (Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová) +4:25,4 (3+15)

Osrblie 28. januára (TASR) - Nórski biatlonisti získali zlato v miešanej štafete na 4x6 km na majstrovstvách Európy v Osrblí. Kvarteto Isak Frey, Johan-Olav Botn, Ida Lienová a Maren Kirkeeideová vyhralo časom 1:04:23 hodiny. Druhí skončili Francúzi a tretí boli Taliani. Slováci v zložení Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili 10. miesto so stratou 4:25 minúty na víťazov.Nóri nasadili do "veľkého" mixu svojich medailistov z ME v Osrblí. Frey mal na konte zlato a bronz, Botn dve striebra, Lienová vyhrala šprint a Kirkeeideová pridala k zlatu z vytrvalostných pretekov a stíhačky aj striebro v šprinte. Aj preto boli jednoznační favoriti na titul.V nedeľňajších pretekoch nastúpili ako prví muži. Frey zvládol prvú položku bezchybne a za ním sa zaradil Fín Harjula. Skelnárik použil dva náhradné náboje, ale vyhol sa trestnému kolu a zaradil sa na 13. miesto. Frey sa po stojke osamostatnil na čele, keďže Fín minul a na druhé miesto sa dostal Talian Romanin. Prvý Slovák na trati musel na trestné kolo a klesol na 15. miesto, štafetu odovzdal ako štrnásty.Vedenie prevzal Botn, náskok zvyšoval a streľbu v ľahu zvládol bezchybne. Na stojke však musel absolvovať jedno trestné kolo a po tejto položke sa zaradil o 0,8 sekundy za Taliana Nicolu Betempsa. Vedenie si však dokázal vziať rýchlo späť a Lienová ho po ňom prevzala o 7,1 sekundy pred Talianskom. Cesnek si polepšil o dve pozície už pred ležkou, s tromi dobíjaniami trafil všetky terče a posunul sa do najlepšej desiatky. Na druhej položke potreboval len jeden náhradný náboj a Kuzminovej odovzdal štafetu na jedenástej pozícii.Náskok Nórov na konkurenciu výrazne zveľadila Lienová, ktorá poslala Kirkeeideovú na trať s náskokom 46,9 sekundy na druhých Francúzov. Pred Taliansko sa dostali krátko pred odovzdávkou vďaka Oceane Michelonovej, ktorá predstihla Beatrice Trabucchiovú. Kuzminová potrebovala na každej streľbe len po jednom náhradnom náboji a postupe sa posúvala dopredu. Z ležky odchádzala ako desiata, zo stojky ôsma a Remeňovej odovzdala štafetu na sľubnej šiestej priečke.Kirkeeideová udržala náskok pred prvou položkou, na nej si dala načas, ale predviedla čistú streľbu. Stále tak mala pohodlný, vyše polminútový náskok. Záverečná položka v jej podaní naznačovala drámu, posledný náboj však cieľ neminul a Nórka išla do cieľa s náskokom 9,8 sekundy. V závere ho ešte zvýšila o ďalších päť pred Camille Benedovou, tretia Hannah Auchentallerová mala manko 53,8 sekundy. Remeňovú postihol hneď na začiatku pád, po ktorom výrazne stratila. Na ležke navyše išla na dve trestné kolá a odchádzala z nej na deviatom mieste. Ešte pred záverečnou položkou, kde potrebovala len jedno dobitie, ju predstihla Ukrajinka Anastasija Merkušinová.Remeňová spadla po zjazde z kopca, keď bojovala o pozíciu s Nemeckou pretekárkou a to ju vyviedlo z koncentrácie aj pri streľbe. "Mrzím ma to, pretože som vedela, že tam bojujeme o 6. až 10. miesto a nakoniec z toho bolo až desiate. Je to pre mňa sklamanie. Tento šampionát mi napovedal, že musíme ďalej pracovať na streľbe, čakala som od seba viac," povedala v cieli. Najlepší slovenský úsek predviedla najskúsenejšia Kuzminová, ktorá potrebovala len dva náhradné náboje. "Na štafetu som sa veľmi tešila a ďakujem za možnosť, že som mohla byť jej súčasťou. Po toľkých rokoch to bola veľká skúška, výzva i radosť. Tretí deň som už trochu cítila v nohách. Trať bola vynikajúca, rýchla a bolo sa treba prispôsobovať vetru, ktorý sa otočil na inú stranu. Dôležitá bola skôr mentálna ako fyzická práca," povedala.