Nórski biatlonisti získali zlato v štafete, Slováci nedokončili

Na snímke francúzski biatlonisti zľava, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude and Simon Desthieux pózujú po zisku striebornej medaily v štafete mužov na 4x7,5 km v stredisku Čang-ťia-kchou na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke nórsky biatlonista Vetle Sjaastad Christiansen sa teší v cieli počas štafety mužov na 4x7,5 km v stredisku Čang-ťia-kchou na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Biatlonisti Nórska získali na ZOH v Pekingu zlaté medaily v utorkovej štafete na 4x7,5 km. Foto: TASR/AP

Čang-ťia-kchou 15. februára (TASR) - Čang-ťia-kchou 15. februára (TASR) - Biatlonisti Nórska získali na ZOH v Pekingu zlaté medaily v utorkovej štafete na 4x7,5 km. Kvarteto v zložení Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö a Vetle Sjaastad Christiansen triumfovalo s náskokom 27,4 s pred Francúzskom, bronz si vybojovali reprezentanti Ruského olympijského výboru (+45,3).Slovenský tím v zložení Michal Šima, Matej Baloga, Šimon Bartko a Tomáš Sklenárik preteky nedokončil, keďže Bartka na treťom úseku predbehli najlepšie štafety o jedno kolo. Slováci v tom čase figurovali na poslednej 21. priečke. Pre slovenských mužov to bolo posledné vystúpenie na hrách v Pekingu.Johannes Thingnes Bö má v Pekingu na konte už tri zlaté medaily a jeden bronz, predtým stál na najvyššom stupni v šprinte i v miešanej štafete. Jeho starší brat Tarjei Bö má na ZOH 2022 zatiaľ bilanciu 2-1-1. Francúz Quentin Fillon Maillet je po zisku striebra prvý športovec v Pekingu s piatimi medailami (2-3-0).Preteky v stredisku Čang-ťia-kchou sa pre očakávané mrazy až mínus 20 stupňov Celzia začali o 2,5 hodiny skôr ako bolo pôvodne plánované, náročné podmienky navyše komplikoval aj nepríjemný vietor. Prakticky počas celých pretekov viedli Rusi, ktorí figurovali na prvej priečke ešte pred poslednou streľbou s takmer minútovým náskokom pred Nórskom, ale ich šance na zlato "zahodil" na záverečnej stojke Eduard Latypov dvoma trestnými okruhmi.Vysoko favorizovaní Nóri chceli napraviť vystúpenie pred štyrmi rokmi v Pjongčangu, kde im zlato "vyfúkli" Švédi a po prvej streľbe Sturlu Holma Laegreida v ležke figurovali na štvrtej priečke za Švajčiarskom, Estónskom a Talianskom. Všetky terče bez dobíjania vybielil aj Slovák Šima a patrila mu desiata pozícia s iba 10-sekundovou stratou. Už na prvej položke zlyhal Čech Jakub Štvrtecký, po trestnom okruhu sa zaradil s veľkou stratou na poslednú pozíciu. Streľba v stoji už bola väčšou pohromou pre favoritov a Laegreid putoval na trestné kolo, takže sa Nóri prepadli až na 12. miesto so stratou 40 sekúnd na vedúceho Rusa Saida Chaliliho. Slováci po dvoch dobíjaniach Šimu klesli na 19. miesto.Po prvom úseku viedli Rusi tesne pred Bieloruskom, tretí boli Francúzi (+7,9). Bežecky pomalší Šima (0+2) odovzdával Balogovi na 18. pozícii s takmer dvojminútovou stratou na ROC. Nórom patrila až siedma priečka a Tarjei Bö mal pred sebou imperatív priblížiť sa k medailovým stupňom. Po prvej ležke druhého úseku sa na čele s prehľadom držal Rus Alexander Loginov, Bielorusi zaostávali o 15 a Francúzi o 22 sekúnd. Nóri na 8. mieste strácali už minútu. Slováci po jednom dobíjaní Balogu (celkovo 0+3) figurovali na 17. mieste, po jeho druhej streľbe s jedným dobíjaním klesol o jednu pozíciu. Loginov musel v stoji dvakrát dobíjať, no po polovici pretekov odovzdával presvedčivo ako prvý pred Francúzskom s náskokom 36 sekúnd, Bielorusko a Taliansko zaostávali už o viac ako minútu. Trápenie Nórov pokračovalo, Tarjei Bö odovzdával mladšiemu bratovi Johannesovi Thingnesovi s výrazným odstupom 1:47 za ROC. Baloga bežal pomaly, prepadol sa až za Čechov s dovtedajšou bilanciou 2+11 a patrila mu ma odovzdávke až predposledná 20. priečka so stratou 4:35 min.Rus Maxim Cvetkov držal na treťom úseku Rusko s prehľadom na čele, bez dobíjania v ležke zvýšil náskok pred Francúzom Simonom Desthieuxom na 48 sekúnd, tretí boli naďalej Bielorusi pred Nemeckom a Nórskom, ktoré malo stratu takmer dve minúty. Lukas Hofer pokazil trestným okruhom medailové nádeje Talianom, Slovák Bartko sa rovnako trápil aj na strelnici a po dvoch trestných okruhoch už v ležke klesol na poslednú pozíciu a na jeho druhej položke ho stiahli z trate. Cvetkov mal napokon streleckú bilanciu desať z desiatich a upevnil zlaté nádeje pre ruský tím, Desthieux držal Francúzsko na druhom mieste - na odovzdávke pred posledným úsekom mal stratu 41 sekúnd a Nór Johannes Thingnes Bö vyšvihol svoju štafetu už na tretiu pozíciu (+43 s) tesne pred Nemecko.Záverečný člen ruskej štafety Latypov bežal osamotene vpredu a na prvej položke svojho úseku nemusel ani raz dobíjať. Náskok si tak udržal, o druhé miesto sa rozpútal boj medzi Francúzskom, Nórskom a Nemeckom. Po ležke sa za Rusov zaradili s odstupom 50 sekúnd Nóri, keďže Vetle Sjaastad Christiansen strieľal rýchlo a čisto. Nasledovali Nemec Philipp Nawrath (+53) a štvornásobný medailista z Pekingu Francúz Quentin Fillon Maillet (+1:02). Taliani na piatej priečke už strácali priveľa a nemali reálnu šancu na medailu. Posledná položka v stoji priniesla totálne zlyhanie Latypova, ktorý nezvládol tlak a musel ísť na dve trestné kolá, takže prvú priečku presustil Nórovi Christiansenovi a dostal sa pred neho aj Francúz Maillet, ktorý mal stratu na prvé miesto viac ako 20 sekúnd. Nemci po dvoch dobíjaniach Nawratha bežali na štvrtej priečke. Nóri si tak suverénne dobehli pre zlato pred Francúzskom a ROC, za pódiom skončili Nemci.