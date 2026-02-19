< sekcia Šport
Nórski združenári získali zlato v tímovom šprinte
J. L. Oftebro tak na prebiehajúcich hrách skompletizoval víťazný hetrik, predtým triumfoval v oboch individuálnych súťažiach.
Autor TASR,aktualizované
Predazzo 19. februára (TASR) - Nórski reprezentanti v severskej kombinácii Andreas Skoglund a Jens Luraas Oftebro si na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo vybojovali zlato v tímovej súťaži. Vo štvrtkovom tímovom šprinte zvíťazili s náskokom 0,5 s pred fínskou dvojicou Ilkka Herola, Eero Hirvonen, bronz získali Rakúšania Stefan Rettenegger a Johannes Lamparter (+22,3 s). J. L. Oftebro tak na prebiehajúcich hrách skompletizoval víťazný hetrik, predtým triumfoval v oboch individuálnych súťažiach.
V bežeckej časti sa účastníci striedali po 1,5 km dlhých úsekoch, pričom každý z dvojice šiel na trať päťkrát. Nemci Johannes Rydzek a Vinzenz Geiger, ktorí po skokoch štartovali prví s 13-sekundovým náskokom pred Nórmi, si držali prvenstvo do 3. úseku. Potom však nastúpil J. L. Oftebro a spoločne so Skoglundom ťahali vedúcu skupinu, v ktorej sa držali aj Fíni s Rakúšanmi. Na predposlednom úseku mal smolu Rettenegger, keď v hustom snežení spadol a prišiel o kontakt s čelom.
Do záverečného kola šiel prvý Hirvonen, ale v tesnom súboji o zlato uspel na cieľovej rovinke J. L. Oftebro. Dvadsaťpäťročný Nór predtým zvíťazil aj v individuálnej súťaži na strednom i veľkom mostíku a medailovú bilanciu zo ZOH rozšíril na 4-1-0. Na bronzovej priečke bez problémov dobehol Lamparter.
Tímšprintom sa súťaže v severskej kombinácii na ZOH skončili, Slovensko nemalo zastúpenie ani v jednej z disciplín.
V bežeckej časti sa účastníci striedali po 1,5 km dlhých úsekoch, pričom každý z dvojice šiel na trať päťkrát. Nemci Johannes Rydzek a Vinzenz Geiger, ktorí po skokoch štartovali prví s 13-sekundovým náskokom pred Nórmi, si držali prvenstvo do 3. úseku. Potom však nastúpil J. L. Oftebro a spoločne so Skoglundom ťahali vedúcu skupinu, v ktorej sa držali aj Fíni s Rakúšanmi. Na predposlednom úseku mal smolu Rettenegger, keď v hustom snežení spadol a prišiel o kontakt s čelom.
Do záverečného kola šiel prvý Hirvonen, ale v tesnom súboji o zlato uspel na cieľovej rovinke J. L. Oftebro. Dvadsaťpäťročný Nór predtým zvíťazil aj v individuálnej súťaži na strednom i veľkom mostíku a medailovú bilanciu zo ZOH rozšíril na 4-1-0. Na bronzovej priečke bez problémov dobehol Lamparter.
Tímšprintom sa súťaže v severskej kombinácii na ZOH skončili, Slovensko nemalo zastúpenie ani v jednej z disciplín.
ZOH 2026 - severská kombinácia
muži - tímový šprint (skoky na veľkom mostíku + beh na 2x7,5 km): 1. Andreas Skoglund, Jens Luraas Oftebro (Nór.) 41:18,0 min. (237,0 bodu/41:05,0 min.), 2. Eero Hirvonen, Ilkka Herola (Fín.) +0,5 s (226,3/40:51,5), 3. Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger (Rak.) +22,3 (224,4/41:11,3), 4. Aaron Kostner, Samuel Costa (Tal.) +1:03,5 (182,0/40:55,5), 5. Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek (Nem.) +1:06,1 (246,5/42:24,1), 6. Akito Watabe, Rjóta Jamamoto (Jap.) +1:36,7 (231,0/42:33,7), 7. Niklas Malacinski, Ben Loomis (USA) +2:24,8 (213,9/42:59,8), 8. Jiří Konvalinka, Jan Vytrval (ČR) +2:36,7 (198,9/42:51,7), 9. Mael Tyrode, Marco Heinis (Fr.) +3:21,0 (222,7/44:07,0), 10. Vid Vrhovnik, Gasper Brecl (Slovin.) +3:50,7 (197,8/44:03,7)
muži - tímový šprint (skoky na veľkom mostíku + beh na 2x7,5 km): 1. Andreas Skoglund, Jens Luraas Oftebro (Nór.) 41:18,0 min. (237,0 bodu/41:05,0 min.), 2. Eero Hirvonen, Ilkka Herola (Fín.) +0,5 s (226,3/40:51,5), 3. Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger (Rak.) +22,3 (224,4/41:11,3), 4. Aaron Kostner, Samuel Costa (Tal.) +1:03,5 (182,0/40:55,5), 5. Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek (Nem.) +1:06,1 (246,5/42:24,1), 6. Akito Watabe, Rjóta Jamamoto (Jap.) +1:36,7 (231,0/42:33,7), 7. Niklas Malacinski, Ben Loomis (USA) +2:24,8 (213,9/42:59,8), 8. Jiří Konvalinka, Jan Vytrval (ČR) +2:36,7 (198,9/42:51,7), 9. Mael Tyrode, Marco Heinis (Fr.) +3:21,0 (222,7/44:07,0), 10. Vid Vrhovnik, Gasper Brecl (Slovin.) +3:50,7 (197,8/44:03,7)