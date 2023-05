Nórsko podľahlo Česku 0:2 v B-skupine, Česi majú istotou postupu

B-skupina:



Nórsko - Česko 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)



Góly: 13. Kubalík (Košťálek, Červenka), 19. Flek (Kempný, Vejmelka). Rozhodovali: Schrader (Nem.), Štolc (Švajč.) – Cattaneo (obaja Švajč.), Kroyer (Dán.), vylúčení: 6:3 na 2 min., navyše Voženílek (ČR) 5 min. + DKZ za narazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5348 divákov.



Nórsko: Haukeland - Nörstebö, Lileberg, Andersen, Johannesen, Kasastul, Krogdahl, Hansen - T. Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - Martinsen, Trettenes, Olden - Salsten, Olimb, Haga - Hoff, Östrem Stalsten, Vesterheim



Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Zbořil, Jordán, Knot, Nemeček - Kubalík, Sobotka, Červenka - Beránek, Černoch, Flek - Tomášek, Špaček, Smejkal - Kaut, Voženílek, Lenc









tabuľka:



1. Česko 5 4 0 1 0 19:9 13



2. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 19:2 12



3. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11



4. Lotyšsko 5 2 1 0 2 10:14 8



---------------------------------



5. SLOVENSKO 5 1 0 2 2 10:14 5



6. Kazachstan 5 0 2 0 3 10:21 4



7. Nórsko 5 1 0 1 3 5:11 4



---------------------------------



8. Slovinsko 5 0 0 0 5 6:22 0



Riga 20. mája (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili nad Nórskom 2:0 v sobotňajšom zápase základnej B-skupiny na MS v Rige. Predbežne tým poskočili na prvé miesto v" skupine, no ešte v sobotu ich mohol predbehnúť víťaz súboja medzi Kanadou a Švajčiarskom, ktorý bol na programe od 19.20 SELČ.Česi rozhodli o víťazstve dvoma gólmi v prvej tretine, keď skórovali Dominik Kubalík a Jakub Flek. Pre prvého menovaného to bol už siedmy gól na turnaji a upevnil si ním prvú pozíciu v produktivite aj medzi strelcami.Česi si víťazstvom definitívne zabezpečili postup do štvrťfinále. Na ďalší zápas nastúpia v nedeľu od 19.20 SELČ proti Švajčiarsku, Nóri budú hrať v pondelok od 15.20 s Kanadou.Nóri začali proti favoritovi nebojácne a v prvej tretine často zamestnávali brankára Vejmelku. Gól sa im však nepodarilo streliť a do vedenia išli Česi v 13. minúte. V početnej výhode o dvoch hráčov sa presadil Kubalík - 0:2. O šesť minút predviedol svoju rýchlosť Flek, ktorého v strednom pásme pásme vysunul Kempný a po úniku zvýšil náskok českého tímu - 0:2.Nóri mali v druhej tretine viacero príležitostí znížiť, ale Vejmelku neprekonali ani počas 5-minútovej presilovky po vylúčení Voženílka. Česi kontrolovali dianie na ľade, vyhli sa chybám v defenzíve a koncentrovaným výkonom si pripísali štvrté víťazstvo na turnaji. Pre brankára Vejmelku to bolo prvé čisté konto na MS, okorenil ho aj o asistenciu.