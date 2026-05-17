Nedela 17. máj 2026
Nórsko porazilo Slovinsko 4:0, najmä zásluhou Berglunda

Nór, Jacob Berglund (vpravo), strieľa gól na 4:0 proti slovinskému brankárovi Žanovi Usovi počas zápasu základnej skupiny B medzi Nórskom a Slovinskom na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2026 vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026. Foto: TASR/AP

Fribourg 17. mája (TASR) - Hokejisti Nórska zvíťazili v nedeľnom zápase B-skupiny na 89. MS vo Švajčiarsku, výber Slovinska zdolali 4:0. Do tabuľky si pripísali prvé tri body a to najmä zásluhou Jacoba Berglunda, autora hetriku.

Oba tímy teraz čaká deň voľna, Nóri sa najbližšie predstavia v utorok 19. mája o 16.20 proti Taliansku. Slovincov čaká v rovnaký deň o 20.20 súboj proti slovenským reprezentantom.



MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Nórsko - Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Góly: 8. Hurrod (Östby, Ostrem Salsten), 26. Berglund (Koblar, Solberg), 30. Berglund (Östby, Haukeland), 37. Berglund (Ostrem Salsten, Johannesen). Rozhodcovia: Brander (Fín.), Tscherrig – Schlegel (obaja Švajč.), Beresford (V. Brit.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

Nórsko: Haukeland – Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Ostrem Salsten, Ronnild, Vikingstad – Vesterheim, Eriksen, Bakke Olsen – Pettersen, Martinsen, Koblar – Steen, E. Salsten, Berglund - Elvsveen

Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Jezovšek, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Sitar




Pre oba tímy to bol dôležitý súboj najmä z pohľadu boja o záchranu. Slovinci po prekvapivom víťazstve nad Českom chceli ďalšie body, ale Nóri boli nad ich sily. V prvej tretine sa presadil Sander Hurrod, po prestávke dal ich druhý gól Jacob Berglund. Ten istý hráč potom upravil na rozdiel troch gólov a v 37. minúte zavŕšil hetrik.



tabuľka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6

2. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6

3. Česko 2 1 0 1 0 6:4 4

4. Nórsko 2 0 0 0 2 5:2 3

--------------------------------

5. Švédsko 2 1 0 0 1 9:7 3

6. Slovinsko 2 0 1 0 1 3:6 2

7. Dánsko 2 0 0 0 2 3:10 0

8. Taliansko 2 0 0 0 2 1:10 0




/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
