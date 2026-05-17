< sekcia Šport
Nórsko porazilo Slovinsko 4:0, najmä zásluhou Berglunda
Oba tímy teraz čaká deň voľna, Nóri sa najbližšie predstavia v utorok 19. mája o 16.20 proti Taliansku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 17. mája (TASR) - Hokejisti Nórska zvíťazili v nedeľnom zápase B-skupiny na 89. MS vo Švajčiarsku, výber Slovinska zdolali 4:0. Do tabuľky si pripísali prvé tri body a to najmä zásluhou Jacoba Berglunda, autora hetriku.
Oba tímy teraz čaká deň voľna, Nóri sa najbližšie predstavia v utorok 19. mája o 16.20 proti Taliansku. Slovincov čaká v rovnaký deň o 20.20 súboj proti slovenským reprezentantom.
Pre oba tímy to bol dôležitý súboj najmä z pohľadu boja o záchranu. Slovinci po prekvapivom víťazstve nad Českom chceli ďalšie body, ale Nóri boli nad ich sily. V prvej tretine sa presadil Sander Hurrod, po prestávke dal ich druhý gól Jacob Berglund. Ten istý hráč potom upravil na rozdiel troch gólov a v 37. minúte zavŕšil hetrik.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
Oba tímy teraz čaká deň voľna, Nóri sa najbližšie predstavia v utorok 19. mája o 16.20 proti Taliansku. Slovincov čaká v rovnaký deň o 20.20 súboj proti slovenským reprezentantom.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Nórsko - Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Góly: 8. Hurrod (Östby, Ostrem Salsten), 26. Berglund (Koblar, Solberg), 30. Berglund (Östby, Haukeland), 37. Berglund (Ostrem Salsten, Johannesen). Rozhodcovia: Brander (Fín.), Tscherrig – Schlegel (obaja Švajč.), Beresford (V. Brit.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Nórsko: Haukeland – Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Ostrem Salsten, Ronnild, Vikingstad – Vesterheim, Eriksen, Bakke Olsen – Pettersen, Martinsen, Koblar – Steen, E. Salsten, Berglund - Elvsveen
Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Jezovšek, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Sitar
Nórsko - Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Góly: 8. Hurrod (Östby, Ostrem Salsten), 26. Berglund (Koblar, Solberg), 30. Berglund (Östby, Haukeland), 37. Berglund (Ostrem Salsten, Johannesen). Rozhodcovia: Brander (Fín.), Tscherrig – Schlegel (obaja Švajč.), Beresford (V. Brit.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Nórsko: Haukeland – Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Ostrem Salsten, Ronnild, Vikingstad – Vesterheim, Eriksen, Bakke Olsen – Pettersen, Martinsen, Koblar – Steen, E. Salsten, Berglund - Elvsveen
Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Jezovšek, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Sitar
Pre oba tímy to bol dôležitý súboj najmä z pohľadu boja o záchranu. Slovinci po prekvapivom víťazstve nad Českom chceli ďalšie body, ale Nóri boli nad ich sily. V prvej tretine sa presadil Sander Hurrod, po prestávke dal ich druhý gól Jacob Berglund. Ten istý hráč potom upravil na rozdiel troch gólov a v 37. minúte zavŕšil hetrik.
tabuľka:
1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6
2. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6
3. Česko 2 1 0 1 0 6:4 4
4. Nórsko 2 0 0 0 2 5:2 3
--------------------------------
5. Švédsko 2 1 0 0 1 9:7 3
6. Slovinsko 2 0 1 0 1 3:6 2
7. Dánsko 2 0 0 0 2 3:10 0
8. Taliansko 2 0 0 0 2 1:10 0
1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6
2. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6
3. Česko 2 1 0 1 0 6:4 4
4. Nórsko 2 0 0 0 2 5:2 3
--------------------------------
5. Švédsko 2 1 0 0 1 9:7 3
6. Slovinsko 2 0 1 0 1 3:6 2
7. Dánsko 2 0 0 0 2 3:10 0
8. Taliansko 2 0 0 0 2 1:10 0
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /