Nórsko prehralo so Švajčiarskom 0:3 v B-skupine

B-skupina:



Nórsko - Švajčiarsko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)



Góly:

9. Simion (Miranda, Glauser),

20. Glauser (Miranda, Simion),

58. Niederreiter (Bertschy, Richard).



Rozhodovali:

Sewell (Švéd.),

Hribik - Hynek (obaja ČR),

Briganti (USA).



vylúčení: 5:7 na 2 min.,

presilovky: 0:0,

oslabenia: 0:0,

3232 divákov.



Nórsko: Arntzen – Nörstebö, Lilleberg, Johannesen, Bjorgvik Holm, Kasastul, Krogdahl, Hansen – Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen – E. Salsten, Ostrem Salsten, Hoff – Martinsen, Trettenes, Olden – Olimb, Vesterheim, Haga – Granath



Švajčiarsko: Mayer – Kukan, Marti, Glauser, Moser, Loeffel, Geisser, Fora – Herzog, Corvi, Niederreiter – Ambühl, Malgin, Senteler – Simion, Haas, Miranda – Bertschy, Richard, Thürkauf

Riga 14. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili nad Nórskom 3:0 vo svojom druhom zápase základnej B-skupiny MS v Rige. Za víťazstvom vykročili sebaistým výkonom v prvej tretine, v ktorej svoju prevahu potvrdili dvomi gólmi. Skóre zápasu uzavreli počas hry súpera bez brankára a napokon neinkasovali ani v druhom zápase na turnaji. S plným počtom bodov a skóre 9:0 sú spoločne s Kanadou na čele "" B-skupiny. Nóri majú jeden bod za prehru s Kazachstanom po predĺžení.Nórsko nastúpi na ďalší duel v utorok od 15.20 SELČ proti Slovinsku, Švajčiari budú hrať v rovnaký deň od 19.20 s Kazachstanom.Nóri si chceli napraviť chuť po prehre s Kazachstanom, keď stratili dvojgólový náskok, no proti Švajčiarom zaostávali od prvých minút. Prvú tretinu prehrali na strely 1:12 a ich súper si dvomi gólmi vytvoril kľúčový náskok. Do vedenia išli Švajčiari v 9. minúte, keď Simion strelou spomedzi kruhov využil prihrávku Mirandu. Druhýkrát sa radovali v 17. minúte, no trénerská výzva odhalila, že gólu Mosera predchádzal atak Ambühla na brankára Arntzena. V 20. minúte už bolo všetko v poriadku, keď Glauser využil nedôraz Nórov pred vlastným brankárom - 0:2.Druhé dejstvo prinieslo viacero vylúčených, Nóri aj vďaka tomu vyrovnali hru, no skóre sa nezmenilo. Švajčiari kontrolovali zápas a hoci sa Nóri dostali do viacerých ofenzívnych akcií, vo finálnej fáze im chýbal moment prekvapenia. V 58. minúte sa odhodlali k hre bez brankára, no počas nej stratili útočné pásmo a Bertschy ponúkol gól Niederreiterovi - 0:3.