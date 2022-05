Nórsko - V. Británia 4:3 pp a sn - Nóri stratili trojgólový náskok

B-skupina (Tampere):



Nórsko - Veľká Británia 4:3 pp a sn (1:0, 2:0, 0:3 - 0:0, 1:0)



Góly: 17. Klavestad (Trettenes, Hoff), 27. M. Olimb (Rosseli Olsen, Johannesen), 36. M. Olimb (K. A. Olimb, Rosseli Olsen), rozh. nájazd Haga - 53. Dowd (Lake, Batch), 54. Perlini (Mosey, Conway), 57. Richardson (Perlini, Tetlow). Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), Lawrence (Kan.) - Kroyer (Dán.), Obwegeser (Švajč.), vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 4651 divákov.



Nórsko: Haukeland – Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Kasastul, Klavestad, Nörstebö, Rokseth – K. A. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen – Röymark, Martinsen, Haga – Trettenes, Jakobsson, Hoff – Henriksen, Salsten, Rönnild



V. Británia: Bowns – Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Batch – Mosey, Conway, Lake – Perlini, Dowd, Neilson – Davies, J. Phillips, Waller – Lachowicz, Myers, Duggan – Hook

Tampere 15. mája (TASR) - Hokejisti Nórska si na prebiehajúcich MS vo Fínsku pripísali prvé víťazstvo. V nedeľu vyhrali v dueli B-skupiny v Tampere nad Veľkou Britániou 4:3 po nájazdoch, keď v závere tretej tretiny prišli o trojgólový náskok.Ešte osem minút pred koncom Briti prehrávali 0:3, no potom dokázali v priebehu 198 sekúnd vyrovnať a vynútiť si predĺženie. V ňom gól nepadol, v nájazdoch rozhodol o extra bode pre favorita Michael Haga. Dva góly v riadnom čase strelil kapitán Mathis Olimb.Nóri nastúpia na ďalší zápas v pondelok o 15.20 SELČ proti Lotyšsku, Británia sa najbližšie stretne v utorok o 19.20 SELČ so Švédskom.Nóri v úvode potvrdzovali úlohu favorita, súpera v prvej tretine takmer k ničomu nepustili a po úvodnej dvadsaťminútovke viedli na strely 11:1. Z hernej prevahy však vyťažili jediný gól až v 17. minúte, postaral sa o to obranca Klavestad strelou od pravého mantinelu, ktorú nešťastne za chrbát vlastného brankára Bownsa tečoval David Phillips. Na začiatku prostrednej časti Haukeland zlikvidoval prvú výraznejšiu šancu Britov v podaní Neilsona a severský tím o chvíľu neskôr odskočil na dvojgólový rozdiel - v 27. minúte sa pred bránkou súpera najlepšie zorientoval kapitán Mathis Olimb a jeho zásah odobril aj videorozhodca. Ten istý hráč zvýšil v 36. minúte opäť v presilovej hre na 3:0 pre Nórsko a o víťazovi sa zdalo byť rozhodnuté. Briti mohli zdramatizovať duel na začiatku tretej tretiny, no Perlini v 44. minúte nepremenil trestné strieľanie. Potom sa však v priebehu 38 sekúnd presadili Dowd a Perlini a šokujúce vyrovnanie na 3:3 zariadil v 56. minúte Richardson. Nóri napokon získali dva body, keď sa v nájazdoch presadili Trettenes a Haga a za Britov iba Conway.