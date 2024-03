Slováci remizovali v Nórsku 1:1, vyrovnal Duda

prípravný zápas:



Oslo



Nórsko - SLOVENSKO 1:1 (1:0)



Gól: 18. Sörloth - 87. Duda. Rozhodovali: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všetci Gruz.). ŽK: Östigärd - Gyömbér



Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Östigärd, Björkan (62. Wolfe) - Bobb (62. Nusa), Ödegaard (78. Berg), Berge, Elyounoussi (62. Thorstvedt) - Haaland (62. Larsen), Sörloth



SR: Rodák - Tomič, Gyömbér, Obert, De Marco (46. Hancko) - Kucka, Hrošovský (56. Lobotka), Bénes (46. Duda) - Ďuriš, Boženík (83. Sauer), Haraslín (56. Tupta)

Na snímke Ondrej Duda (Slovensko) počas prípravného medzištátneho futbalového stretnutia pred ME 2024 Nórsko - Slovensko v Osle 26. marca 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

hlasy po zápase /zdroj Šport 1/:



Michal Tomič, obranca SR: "Zápas bol ťažký, súper si od začiatku vytvoril prevahu, trochu sme boli roztiahnutí. Ľahko nám za obranu prechádzali prienikové prihrávky, keďže sme hrali dosť nízko. V druhom polčase sme konečne začali plniť to, čo trénujeme. Dali sme do toho srdce, trochu sme pritvrdili a druhý polčas bol náš. Myslím si, že za ten druhý polčas sme si zaslúžili remízu."







Francesco Calzona, tréner SR: "Bol to zápas rozdielnych polčasov. Potrebovali sme vidieť tých hráčov, ktorí nehrávajú v reprezentácii tak veľa. Nepáčilo sa mi, že sme boli hlboko, veľa vecí sme robili takticky zle a súperovi sme veľa dovolili. Po prestávke to bolo lepšie. Ale pokiaľ nebudeme mať poriadok v taktike, budeme mať proti takýmto súperom ťažké."







Marek Rodák, brankár SR: "Prvý polčas nás Nóri tlačili a to im ešte neuznali gól. Prežili sme to, mohli sme byť radi, že prehrávame len 0:1. Ale v druhom polčase sme sa zlepšili. Som rád za zákrok proti Haalandovi, zostali sme vďaka tomu v hre."







Ondrej Duda, strelec gólu na 1:1: "Nebolo to ľahké. V prvom polčase sme nerobili čo sme mali, náš presing nevychádzal a neboli sme v hre. Nerobili sme na súpera tlak. Pri góle som videl kde pôjde lopta, chcel som si to prebrať ľavačkou, nakoniec som sa nejako pretlačil. Myslím si, že to bol pekný gól."







Leo Sauer, debutant v drese SR: "Je to skvelý pocit zahrať si za reprezentáciu. Som rád, že som sa mohol s chalanmi tešiť z gólu na 1:1: Škoda, že Obert nedal aj druhý gól, ale myslím si, že to je pekný výsledok."

Oslo 26. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti remizovali v utorňajšom prípravnom zápase na pôde Nórska 1:1. Na štadióne Ullevaal v Osle viedli domáci od 18. minúty zásluhou Alexandra Sörlotha, no v 86. minúte vyrovnal striedajúci Ondrej Duda. Slováci uzavrú prípravu na európsky šampionát v júnovom asociačnom termíne dvojzápasom so San Marínom (5.6.) a Walesom (9.6.).V piatom vzájomnom zápase sa zrodila prvá remíza, trikrát uspeli Nóri iba raz v roku 2017 zvíťazili Slováci (1:0). Najbližšie nastúpi slovenská reprezentácia v rámci prípravy na ME v Nemecku bezprostredne pred štartom európskeho šampionátu. Prípravný duel so San Marínom odohrajú v rakúskom Wiener Neustadte a proti Walesu v Trnave.Slováci nastúpili v oklieštenej zostave, na opačnej strane Nóri postavili najlepšiu možnú základnú jedenástku. V nej figuroval okrem Haalanda aj kapitán Martin Ödegaard. Práve domáci stredopoliar bol na začiatku prvej šance zápasu v 8. minúte. Dostal sa do nej Ryerson, ktorý loptu netrafil ideálne a na roh ju zblokoval brániaci Obert. Nóri v úvodných minútach hrozili najmä z pravej strany, na ktorej bol aktívny mladík Bobb. Z rovnakého krídelného priestoru sa zrodila aj prvá príležitosť Haalanda, keď z úrovne bránkovej čiary odcentroval Ryerson, no domáci kanonier hlavičkoval v záklone nad bránu. Ofenzívna aktivita priniesla domácim aj úvodný gól, keď po rohovom kope prepadla lopta na Sörlotha a ten ju v malom vápne poslal do siete - 1:0. Nóri nepoľavili ani po góle a po Ödegaardovej strele pomohla Rodákovi horná žrď. Hneď vzápätí sa musel slovenský brankár vytiahnuť zákrokom po zakončení Bobba. Slováci sa nedokázali dlhšie udržať na lopte a nevypracovali si v prvom polčase žiadnu gólovú príležitosť. Stav 0:1 bol pre nich ešte prijateľný, keďže v závere dejstva prekonal Rodáka hlavičkou Sörloth, no hlavný arbiter si všimol, že nórsky útočník pred výskokom postrčil brániaceho Oberta.Calzona urobil po zmene strán dve zmeny, keď trápiaceho sa De Marca vystriedal na ľavom kraji obrany Hancko a v strede poľa naskočil Duda namiesto nevýrazného Bénesa. Ideálnu príležitosť odskočiť na rozdiel dvoch gólov mali Nóri hneď v úvode druhej časti. V pokutovom území urobil riskantný sklz Gyömbér, ktorý fauloval Elyounoussiho. Loptu si na biely bod postavil Haaland, smer jeho strely však vystihol Rodák a vyrazil pokus hviezdneho Nóra. Prvú veľkú príležitosť si vypracovali Slováci až po hodine hry, ocitol sa v nej striedajúci Duda, no jeho strela ľavou nohou minula Nylandovu bránu. Ten istý hráč si však počínal rutinérsky v 87. minúte, keď sa v šestnástke pohral s dvojicou brániacich hráčov a vyrovnal na konečných 1:1.