Nórsko zdolalo Rakúsko v B-skupine, dva góly dal Rosseli Olsen

B-skupina (Tampere):



Nórsko - Rakúsko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)



Góly: 8. Rosseli Olsen (K. A. Olimb), 21. Martinsen (Johannesen, Rosseli Olsen), 32. Röymark (Haga, Nörstebö), 48. Rosseli Olsen (Martinsen, K. A. Olimb), 60. Rönnild (Jakobsson) - 7. Heinrich (Wukovits, Schneider), 27. Haudum (Unterweger, Ganahl), 57. Schneider (Wukovits, Heinrich). Rozhodcovia: Lawrence (Kan.), Štolc (Švaj.) - Chaput (Kan.), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 7:4 na 2 min, navyše: Wimmer (Rak.) 5+DKZ za útok na hlavu, presilovky: 1:3, oslabenia: 1:0, 6137 divákov.



Nórsko: Haukeland – Lilleberg, Johannesen, Nörstebö, Krogdahl, Rokseth, Klavestad – Rosseli Olsen, M. Olimb, K. A. Olimb – Martinsen, Haga, Röymark – Jakobsson, Trettenes, Hoff – Rönnild, Brekke, Salsten,



Rakúsko: Kickert - Maier, Unterweger, Zundel, Heinrich, Wolf, Hackl, Brunner - Lebler, Haudum, Kasper - Schneider, Nissner, Raffl - Feldner, Wukovits, Ganahl - Schwinger, Achermann, Huber - Wimmer



Nórsky hokejista Martin Roymark (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi v zápase základnej B - skupiny Nórsko - Rakúsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR/AP

Nórsky hokejista Martin Roymark (vľavo) strieľa gól brankárovi Davidovi Kickertovi z Rakúska v zápase základnej B - skupiny Nórsko - Rakúsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR/AP

hlasy po zápase (zdroj: iihf.com):



Mats Rosseli Olsen, útočník Nórska, strelec dvoch gólov: "V mojom klube Frölunda často hrávam oslabenia a vždy čakám na šancu vyraziť do protiútoku. Toto mentálne nastavenie som si priniesol aj do reprezentácie, preto sa nám podarilo skórovať aj v početnej nevýhode. Nemali by sme sa však nechať vylučovať, aby sme zistili, či dokážeme dať gól."



Dominique Heinrich, obranca Rakúska: "Snaha tam bola, no aktívnejšie sme začali hrať až trochu neskôr, ako bolo treba. Prvá tretina z našej strany nebola dostatočná. Nakoniec nám nechýbalo veľa, aby sme zabodovali. Taký je niekedy hokej."



Tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 3 3 0 0 0 14:4 9



2. Fínsko 3 3 0 0 0 11:2 9



3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5



4. Nórsko 4 1 1 0 2 11:14 5



-----------------------------------



5. Česko 3 1 0 1 1 9:8 4



6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3



7. Rakúsko 4 0 1 1 2 8:12 3



-----------------------------------



8. Veľká Británia 3 0 0 1 2 4:15 1







Tampere 18. mája (TASR) - Hokejisti Nórska zdolali v stredu Rakúšanov 5:3 v B-skupine majstrovstiev sveta vo fínskom Tampere. V tabuľke majú päť bodov a posunuli sa priebežne na štvrté miesto, ktoré znamená postup do vyraďovacej časti. Dva góly si pripísal Mats Rosseli Olsen.Nóri nastúpia v ďalšom stretnutí v sobotu o 19.20 SELČ proti Čechom. Rakúšania budú hrať o deň skôr proti Lotyšom.Rakúšania mali za sebou tri stretnutia proti papierovo výrazným favoritom a vyťažili z nich dva body zo zápasu s Českom a jeden proti USA. Nečakane tak namiesto bojov o záchranu mohli premýšľať o postupe do play off, potrebovali však aj úspech proti rovnocennému súperovi. Proti Nórom sa im to spočiatku darilo. Na koňa ich posadila využitá presilovka, v 7. minúte skóroval Heinrich. Hneď nasledujúca početná výhoda Rakúšanov však dopadla presne naopak. V útočnej tretine prišli o puk, do rýchleho protiútoku sa dostal Rosseli Olsen a vyrovnal.Nóri sa dostali do vedenia 55 sekúnd po začiatku druhej tretiny, keď sa Johannesen natlačil pred brankára Kickerta, posunul puk Martinsenovi a ten ho dopravil do siete. Gól potvrdil aj videorozhodca, rovnako ako prvý rakúsky. Už v úvode druhej tretiny si tak obaja tréneri minuli svoje výzvy. Rakúšanov vrátila do hry opäť presilovka, v 27. minúte prestrelil obranu Haudum a vyrovnal. Do vedenia 3:2 sa Nóri dostali so šťastím. Jeden z Rakúšanov zlomil hokejku a severanom sa tak podarilo vytvoriť zámok ako v presilovke. Haga vystrelil, jeho pokus sa odrazil od obrany do Röymarkovej nohy a skončil v sieti.V úvode tretej dvadsaťminútovky zabrzdil myšlienky Rakúšanov na vyrovnanie Wimmer, ktorý za faul na hlavu putoval predčasne pod sprchy. Nóri mali k dispozícii dlhú päťminútovú presilovku, pohodlný dvojgólový náskok im zabezpečil Rosseli Olsen v 48. minúte v hre štyroch proti trom. Rakúšanom sa podarilo zdramatizovať duel, v 57. minúte skóroval opäť v presilovke Schneider. V záverečných sekundách však pridal poistku do prázdnej bránky Rönnild.