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Nórsko zvíťazilo v 16-finále nad Pobrežím Slonoviny 2:1
Nórsko si po 28 rokoch zopakuje osemfinálovú účasť, na MS 1998 vo Francúzsku prehralo v tejto fáze 0:1 s Talianskom.
Autor TASR,aktualizované
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Arlington 30. júna (TASR) - Futbalisti Nórska postúpili po víťazstve 2:1 nad Pobrežím Slonoviny do osemfinále MS 2026. Skóre utorňajšieho 16-finálového súboja v Arlingtone otvoril európsky zástupca v 39. minúte zásluhou Antonia Nusu, v 74. minúte vyrovnal Amad Diallo. O postupe Nórov rozhodol v 86. minúte ich najslávnejší hráč Erling Haaland piatym gólom na finálovom turnaji a jubilejným 60. v drese národného tímu.
Nórsko si po 28 rokoch zopakuje osemfinálovú účasť, na MS 1998 vo Francúzsku prehralo v tejto fáze 0:1 s Talianskom. Ďalším súperom zverencov trénera Staleho Solbakkena bude Brazília, ktorá v pondelok zdolala Japonsko 2:1. Osemfinálový súboj proti rekordným päťnásobným svetovým šampiónom je na programe v nedeľu 5. júla o 22.00 SELČ v East Rutherforde.
Pre Pobrežie Slonoviny znamenal už postup zo základnej skupiny najlepší výsledok v histórii pri štvrtej účasti „slonov“ na mundiale.
Úvodné minúty priniesli taktické manévre a minimum vzruchu pred jednou či druhou bránou. O prvý ofenzívny moment sa postaral Konan v 21. minúte, poradil si s obranou súpera, jeho strela však skončila len na bočnej sieti. Ďalšiu príležitosť si hráči Pobrežia Slonoviny vypracovali v 28. minúte. Pepe sa po centri Diomandeho zbavil brániaceho hráča, no jeho strele chýbala presnosť. Záver úvodnej 45-minútovky patril jednoznačne Nórom, ktorí zo svojej prevahy aj vyťažili otvárací gól v 39. minúte. Nusa sa na ľavej strane oprel do lopty a obaľovačkou ju poslal k opačnej žrdi - 0:1. Náskok mohol zvýšiť Haaland, v poslednej chvíli mu však prekazil gólovú radosť Sangare. V rýchlom slede prišla aj tretia veľká šanca Nórska, Kossounou nepokryl Sörlotha, ale ten nedokázal rozvlniť sieť.
V 54. minúte si pripísal dôležitý zákrok brankár Nyland, ktorý zlikvidoval Pepeho dorážku zblízka. Nóri si držali súpera na dištanc a nedovolili mu dostávať sa do nebezpečnej zóny, dva strelecké pokusy afrického tímu z diaľky minuli cieľ. Na opačnej strane mal po rohu Ödegaarda tutovku na nohe stopér Heggem, jeho volej zastavil pred bránkovou čiarou nohou A. Diallo. Striedajúci hráč „slonov“ bol už o chvíľu hrdinom momentu aj na opačnej strane ihriska. V 74. minúte predviedol skvelé sólo, kľučkami sa zbavil brániacich protihráčov a nezadržateľne skóroval - 1:1. Duel smeroval do predĺženia, napokon však Nóri rozhodli ešte v riadnom hracom čase. Berg našiel v pokutovom území Haalanda a ten poslal loptu s miernymi ťažkosťami do siete - 1:2. V nadstavenom čase podržal svoj tím Nyland pri priamom kope A. Dialla, ktorý s námahou vyškriabal na roh.
Nórsko si po 28 rokoch zopakuje osemfinálovú účasť, na MS 1998 vo Francúzsku prehralo v tejto fáze 0:1 s Talianskom. Ďalším súperom zverencov trénera Staleho Solbakkena bude Brazília, ktorá v pondelok zdolala Japonsko 2:1. Osemfinálový súboj proti rekordným päťnásobným svetovým šampiónom je na programe v nedeľu 5. júla o 22.00 SELČ v East Rutherforde.
Pre Pobrežie Slonoviny znamenal už postup zo základnej skupiny najlepší výsledok v histórii pri štvrtej účasti „slonov“ na mundiale.
MS vo futbale - šestnásťfinále:
Arlington
Pobrežie Slonoviny - Nórsko 1:2 (0:1)
Góly: 74. A. Diallo - 39. Nusa, 86. Haaland. Rozhodovali: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.), ŽK: Nusa, 69.665 divákov.
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana - G. Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3 Toure) - Sangare - Pepe (87. Diakite), Kessie, Oulai (60. A. Diallo), Y. Diomande (90.+3 Guessand) - Bonny (60. Wahi)
Nórsko: Nyland - Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup)
Arlington
Pobrežie Slonoviny - Nórsko 1:2 (0:1)
Góly: 74. A. Diallo - 39. Nusa, 86. Haaland. Rozhodovali: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.), ŽK: Nusa, 69.665 divákov.
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana - G. Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3 Toure) - Sangare - Pepe (87. Diakite), Kessie, Oulai (60. A. Diallo), Y. Diomande (90.+3 Guessand) - Bonny (60. Wahi)
Nórsko: Nyland - Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup)
Úvodné minúty priniesli taktické manévre a minimum vzruchu pred jednou či druhou bránou. O prvý ofenzívny moment sa postaral Konan v 21. minúte, poradil si s obranou súpera, jeho strela však skončila len na bočnej sieti. Ďalšiu príležitosť si hráči Pobrežia Slonoviny vypracovali v 28. minúte. Pepe sa po centri Diomandeho zbavil brániaceho hráča, no jeho strele chýbala presnosť. Záver úvodnej 45-minútovky patril jednoznačne Nórom, ktorí zo svojej prevahy aj vyťažili otvárací gól v 39. minúte. Nusa sa na ľavej strane oprel do lopty a obaľovačkou ju poslal k opačnej žrdi - 0:1. Náskok mohol zvýšiť Haaland, v poslednej chvíli mu však prekazil gólovú radosť Sangare. V rýchlom slede prišla aj tretia veľká šanca Nórska, Kossounou nepokryl Sörlotha, ale ten nedokázal rozvlniť sieť.
V 54. minúte si pripísal dôležitý zákrok brankár Nyland, ktorý zlikvidoval Pepeho dorážku zblízka. Nóri si držali súpera na dištanc a nedovolili mu dostávať sa do nebezpečnej zóny, dva strelecké pokusy afrického tímu z diaľky minuli cieľ. Na opačnej strane mal po rohu Ödegaarda tutovku na nohe stopér Heggem, jeho volej zastavil pred bránkovou čiarou nohou A. Diallo. Striedajúci hráč „slonov“ bol už o chvíľu hrdinom momentu aj na opačnej strane ihriska. V 74. minúte predviedol skvelé sólo, kľučkami sa zbavil brániacich protihráčov a nezadržateľne skóroval - 1:1. Duel smeroval do predĺženia, napokon však Nóri rozhodli ešte v riadnom hracom čase. Berg našiel v pokutovom území Haalanda a ten poslal loptu s miernymi ťažkosťami do siete - 1:2. V nadstavenom čase podržal svoj tím Nyland pri priamom kope A. Dialla, ktorý s námahou vyškriabal na roh.