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Nórsku dominanciu v Ruke podčiarkol Kläbo triumfom na 20 km
Pre 30-ročného Kläba to bol prvý triumf v tomto ročníku Svetového pohára, celkovo si na svoje konto pripísal 114. individuálne víťazstvo v seriáli.
Autor TASR,aktualizované
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Ruka 29. novembra (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo triumfoval na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke na 20 km voľne s hromadným štartom. Dominanciu Nórska podčiarkli jeho krajania, druhý finišoval Emil Iversen a tretí bol Harald Östberg Amundsen.
Pre 30-ročného Kläba to bol prvý triumf v tomto ročníku Svetového pohára, celkovo si na svoje konto pripísal 114. individuálne víťazstvo v seriáli. V počte úspechov sa tak držiteľ veľkého glóbusu z predchádzajúcej sezóny vyrovnal legendárnej krajanke Marit Björgenovej. „Bolo načase. Toto víťazstvo som potreboval, ale bolo jedno z najťažších. S Daviesom som išiel, ale ani jeden z nás to nechcel zobrať na seba. V jednej chvíli vzrástol náš náskok na 15 sekúnd, ale asi sme potrebovali ešte väčší náskok. Napokon sme sa dobre rozhodli. V poslednom kole sme boli stále veľká skupina,“ vyjadril sa Kläbo pre oficiálnu stránku Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
Nóri obsadili prvých päť miest v nedeľňajších pretekoch, celkovo sa ich do najlepšej desiatky prebojovalo šesť. V pretekoch s hromadným štartom to dlhší čas vyzeralo, že ich hegemóniu v Ruke naruší niekto iný. Iniciatívu v prvej polovici prebral Brit Joe Davis, ale Kläbo si s prehľadom kontroloval situáciu. Postupne sa čelo spojilo s veľkým balíkov lyžiarov a všetko smerovalo k tomu, že sa rozhodne v záverečných metroch.
Kľúčové momenty prišli v záverečnom stúpaní, od konkurentov sa odtrhla trojica Kläbo, Iversen a Amundsen. Kläbo správne vygradoval svoje tempo a rýchlosť, napokon si s prehľadom prišiel po prvé miesto. V tesnej koncovke krajanov dokázal Iversen prevýšiť Amundsena.
Pre 30-ročného Kläba to bol prvý triumf v tomto ročníku Svetového pohára, celkovo si na svoje konto pripísal 114. individuálne víťazstvo v seriáli. V počte úspechov sa tak držiteľ veľkého glóbusu z predchádzajúcej sezóny vyrovnal legendárnej krajanke Marit Björgenovej. „Bolo načase. Toto víťazstvo som potreboval, ale bolo jedno z najťažších. S Daviesom som išiel, ale ani jeden z nás to nechcel zobrať na seba. V jednej chvíli vzrástol náš náskok na 15 sekúnd, ale asi sme potrebovali ešte väčší náskok. Napokon sme sa dobre rozhodli. V poslednom kole sme boli stále veľká skupina,“ vyjadril sa Kläbo pre oficiálnu stránku Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
Nóri obsadili prvých päť miest v nedeľňajších pretekoch, celkovo sa ich do najlepšej desiatky prebojovalo šesť. V pretekoch s hromadným štartom to dlhší čas vyzeralo, že ich hegemóniu v Ruke naruší niekto iný. Iniciatívu v prvej polovici prebral Brit Joe Davis, ale Kläbo si s prehľadom kontroloval situáciu. Postupne sa čelo spojilo s veľkým balíkov lyžiarov a všetko smerovalo k tomu, že sa rozhodne v záverečných metroch.
Kľúčové momenty prišli v záverečnom stúpaní, od konkurentov sa odtrhla trojica Kläbo, Iversen a Amundsen. Kläbo správne vygradoval svoje tempo a rýchlosť, napokon si s prehľadom prišiel po prvé miesto. V tesnej koncovke krajanov dokázal Iversen prevýšiť Amundsena.
SP vo fínskej Ruke - 20 km voľne s hromadným štartom:
1. Johannes Hösflot Kläbo 45:14,0 min., 2. Emil Iversen +0,2 s, 3. Harald Östberg Amundsen +0,5, 4. Martin Löwström Nyenget +2,4, 5. Mattis Stenshagen (všetci Nór.) +3,3, 6. Mathis Desloges (Fr.) +3,3, 7. Gus Schumacher (USA) +3,9, 8. Lars Heggen (Nór.) +5,0, 9. Martino Carollo (Tal.) +5,0, 10. Jules Lapierre (Fr.) +5,3
priebežné poradie SP (po 3 z 30 pretekov):
1. Kläbo 317 b, 2. Heggen 254, 3. Nyenget 190, 4. Iversen 176, 5. Stenshagen 168, 6. Amundsen 158
priebežné poradie SP v dlhých behoch (po 2 z 19 pretekov):
1. Kläbo 214, 2. Nyenget 190, 3. Iversen 176, 4. Stenshagen 168, 5. Heggen 164, 6. Schumacher 143
1. Johannes Hösflot Kläbo 45:14,0 min., 2. Emil Iversen +0,2 s, 3. Harald Östberg Amundsen +0,5, 4. Martin Löwström Nyenget +2,4, 5. Mattis Stenshagen (všetci Nór.) +3,3, 6. Mathis Desloges (Fr.) +3,3, 7. Gus Schumacher (USA) +3,9, 8. Lars Heggen (Nór.) +5,0, 9. Martino Carollo (Tal.) +5,0, 10. Jules Lapierre (Fr.) +5,3
priebežné poradie SP (po 3 z 30 pretekov):
1. Kläbo 317 b, 2. Heggen 254, 3. Nyenget 190, 4. Iversen 176, 5. Stenshagen 168, 6. Amundsen 158
priebežné poradie SP v dlhých behoch (po 2 z 19 pretekov):
1. Kläbo 214, 2. Nyenget 190, 3. Iversen 176, 4. Stenshagen 168, 5. Heggen 164, 6. Schumacher 143