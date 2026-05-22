< sekcia Šport
Nórsku nomináciu s Haalandom i Ödegaardom predstavil kráľ Harald V.
Okrem najlepšieho strelca anglickej Premier League a kapitána majstrovského Arsenalu nechýba v nominácii ani Alexander Sörloth - spoluhráč slovenského obrancu Dávida Hancka z Atletica Madrid.
Autor TASR
Oslo 22. mája (TASR) - Erling Haaland a Martin Ödegaard sú hlavnými hviezdami nórskej futbalovej reprezentácie v nominácii na tohtoročné MS v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla). Káder s 26 hráčmi predstavil vo štvrtok prostredníctvom videa nórsky kráľ Harald V.
Okrem najlepšieho strelca anglickej Premier League a kapitána majstrovského Arsenalu nechýba v nominácii ani Alexander Sörloth - spoluhráč slovenského obrancu Dávida Hancka z Atletica Madrid. Oporami tímu by mali byť aj Antonio Nusa (RB Lipsko), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) či Oscar Bobb (FC Fulham). „Veríme, že máme silný tím. Je to mužstvo, ktoré dosahuje skvelé výsledky už dlhú dobu,“ povedal podľa agentúry AFP tréner Nórska Stale Solbakken.
Slovo si vzal aj nórsky kráľ Harald V., ktorý sa prihovoril prostredníctvom videa. „Vážení, mužská futbalová reprezentácia sa po 28 rokov predstaví na majstrovstvách sveta. Dlho sme na to čakali. Toto je tím, ktorý formovala celá krajina,“ uviedol vo videu, v ktorom sa postupne objavovali mená nominovaných hráčov.
Nóri sa predstavia na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1998. Severania si zahrajú v jednej z najťažších skupín na záverečnom turnaji. V rámci I-skupiny sa stretnú s Francúzskom, Senegalom a Irakom.
Nominácia Nórska na MS 2026:
Brankári: Örjan Haskjold Nyland (FC Sevilla), Sander Tangvik (Hamburger SV), Egil Selvik (FC Watford)
Obrancovia: Kristoffer Ajer (FC Brentford), Leo Östigard (FC Janov), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Andre Björkan (FK Bodö-Glimt), Marcus Pedersen (FC Turín), Torbjörn Heggem (FC Bologna), Sondre Langäs (Derby County), Henrik Falchener (FK Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
Stredopoliari: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (FK Bodö-Glimt), Sander Berge (FC Fulham), Martin Ödegaard (FC Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica Lisabon), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Glasgow Rangers), Antonio Nusa (RB Lipsko), Andreas Schjelderup (Benfica Lisabon), Oscar Bobb (FC Fulham), Jens Petter Hauge (FK Bodö-Glimt)
Útočníci: Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)
Okrem najlepšieho strelca anglickej Premier League a kapitána majstrovského Arsenalu nechýba v nominácii ani Alexander Sörloth - spoluhráč slovenského obrancu Dávida Hancka z Atletica Madrid. Oporami tímu by mali byť aj Antonio Nusa (RB Lipsko), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) či Oscar Bobb (FC Fulham). „Veríme, že máme silný tím. Je to mužstvo, ktoré dosahuje skvelé výsledky už dlhú dobu,“ povedal podľa agentúry AFP tréner Nórska Stale Solbakken.
Slovo si vzal aj nórsky kráľ Harald V., ktorý sa prihovoril prostredníctvom videa. „Vážení, mužská futbalová reprezentácia sa po 28 rokov predstaví na majstrovstvách sveta. Dlho sme na to čakali. Toto je tím, ktorý formovala celá krajina,“ uviedol vo videu, v ktorom sa postupne objavovali mená nominovaných hráčov.
Nóri sa predstavia na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1998. Severania si zahrajú v jednej z najťažších skupín na záverečnom turnaji. V rámci I-skupiny sa stretnú s Francúzskom, Senegalom a Irakom.
Nominácia Nórska na MS 2026:
Brankári: Örjan Haskjold Nyland (FC Sevilla), Sander Tangvik (Hamburger SV), Egil Selvik (FC Watford)
Obrancovia: Kristoffer Ajer (FC Brentford), Leo Östigard (FC Janov), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Andre Björkan (FK Bodö-Glimt), Marcus Pedersen (FC Turín), Torbjörn Heggem (FC Bologna), Sondre Langäs (Derby County), Henrik Falchener (FK Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
Stredopoliari: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (FK Bodö-Glimt), Sander Berge (FC Fulham), Martin Ödegaard (FC Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica Lisabon), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Glasgow Rangers), Antonio Nusa (RB Lipsko), Andreas Schjelderup (Benfica Lisabon), Oscar Bobb (FC Fulham), Jens Petter Hauge (FK Bodö-Glimt)
Útočníci: Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)