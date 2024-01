Nórsky bežec J. Ingebrigtsen vynechá halové MS v Glasgowe

Oslo 13. januára (TASR) - Nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen vynechá tohtoročné halové majstrovstvá sveta v Glasgowe. Dôvodom sú zdravotné problémy, ktoré narušili jeho tréningový plán.



Olympijský šampión z Tokia v behu na 1500 m doteraz na halových MS nezvíťazil, na konte má "len" striebro z roku 2022. Túto štatistiku si nezlepší ani začiatkom marca v najväčšom meste Škótska. "Pobolievala ma Achillova šľacha, takže trénujem inak. Som síce na ceste späť, ale nechcem riskovať. Som súťaživý typ, no niekedy musíte robiť taktické a nudné rozhodnutia. Pre mňa sú dôležité európske a olympijské medaily," citovala Ingebrigtsena agentúra AFP. Tohtoročné ME v Ríme sú na programe v júni, OH v Paríži štartujú 26. júla.