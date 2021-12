Nórsky biatlonista J.T. Bö zvíťazil v šprinte v Annecy

Výsledky šprintu mužov na 10 km v rámci 4. kola SP v Annecy:



1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 23:30,3 min (0 tr. okruhov)

2. Eduard Latypov (Rus.) +7,2 s (0)

3. Filip Fjeld Andersen (Nór.) +18,2 (0)

4. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +21,1 (1)

5. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +24,5 (0)

6. Anton Smolski (Biel.) +26,5 (0)

7. Emilien Jacquelin (Fr.) +33,0 (2)

8. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +38,8 (1)

9. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +40,7 (1)

10. Timofiej Lapszyn (Kór. rep.) +42,7 (0)

... 50. Šimon BARTKO +2:03,6 min (2+1)

78. Michal ŠIMA +2:41,9 (2+1)

86. Tomáš HASILLA (všetci SR) +2:52,0 (2+1)



celkové poradie SP (7 z 22):

1. Samuelsson 282 b.

2. Jacquelin 279

3. Sjastad Christiansen 259

4. Fillon Maillet 255

5. Latypov 253, 6. J.T. Bö 249



poradie v šprinte (4 z 9):

1. Samuelsson 179 b.

2. Jacquelin 171

3. Latypov 158

4. Sjastad Christiansen 153

5. J.T. Bö 152

6. Fillon Maillet 136



Annecy 17. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö zvíťazil v piatkovom šprinte na 10 km v rámci 4. kola Svetového pohára. Vo francúzskom stredisku Le Grand-Bornand neďaleko Annecy zastrieľal čisto a do cieľa prišiel v čase 23:30,3 min. Druhé miesto obsadil Rus Eduard Latypov s mankom 7,2 sekundy, na pódiu ich doplnil ďalší Nór Filip Fjeld Andersen (+18,2). Z trojice slovenských reprezentantov sa najvyššie umiestnil Šimon Bartko, ktorý skončil na 50. priečke (+2:03,6 min.) a predstaví sa v sobotňajšej stíhačke.J.T. Bö slávil premiérový triumf v sezóne a celkovo 52. v prestížnom seriáli. Úradujúci trojnásobný celkový víťaz SP predviedol čistú streľbu i výborný beh a viedol na všetkých medzičasoch. Iba v závere trochu zvoľnil, no druhý Latypov skresal manko po druhej streľbe len o 4,5 sekundy. Pre J.T. Böa to bolo prvé víťazstvo v súťažiach SP od triumfu v mass pretekoch v Anterselve z 24. januára 2021. Najlepší traja pretekári boli na strelnici bezchybní, to sa nedá povedať o ďalších favoritoch. Líder SP Sebastian Samuelsson zo Švédska dobehol s jednou chybou na deviatom mieste (+40,7), jeden trestný okruh si musel odbehnúť aj Nór Vetle Sjastad Christiansen, ktorý skončil ôsmy (+38,8). Jeho krajan Tarjei Bö bol s dvoma chybami pätnásty (+53,4). Z domácich reprezentantov vyšli preteky najlepšie Quentinovi Fillonovi Mailletovi, ktorého môže mrzieť chyba v ležke, obsadil štvrté miesto, pričom od pódia ho delili iba tri sekundy. Emilien Jacquelin minul jeden terč na oboch položkách a skončil siedmy (+33,0).Slovenským reprezentantom streľba nevyšla. Šimon Bartko na ležke dvakrát minul terč, na stojke pridal jednu chybu a ušla mu bodovaná 40-ka. Vďaka solídnemu behu však skončil na 50. mieste a môže sa tešiť na sobotňajšie stíhacie preteky. Do nich sa nekvalifikovali Michal Šima a Tomáš Hasilla, ktorí mali na strelnici takisto bilanciu 2+1. Šima finišoval na 78. mieste s mankom 2:41,9 min, Hasilla sa umiestnil na 86. priečke (+2:52,0).Samuelsson sa udržal na čele celkového poradia SP, no pred druhým Jacquelinom má už len náskok troch bodov. J.T. Bö sa posunul na šiestu pozíciu. Švéd vedie aj priebežné hodnotenie rýchlostných pretekov o osem bodov pred Jacquelinom.