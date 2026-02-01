< sekcia Šport
Nórsky biatlonový tím triumfoval v štafete mužov na ME
Nórsku štafetu doviedol do cieľa Leknes Isak Frey, ktorý má za sebou úspešný kontinentálny šampionát.
Autor TASR
Sjusjön 1. februára (TASR) - Nórsky biatlonový tím triumfoval v nedeľnej štafete mužov na ME v Sjusjöne. V domácom stredisku o 6,5 sekundy predstihol Nemcov a pódium doplnili so stratou 55,2 s Francúzi. Slovenská reprezentácia obsadila spomedzi 24 štartujúcich krajín 14. miesto.
Nórsku štafetu doviedol do cieľa Leknes Isak Frey, ktorý má za sebou úspešný kontinentálny šampionát. V sobotu získal titul majstra Európy v stíhacích pretekoch a strieborné medaily si odniesol zo stredajších vytrvalostných pretekov a piatkového šprintu.
Slovensko nastúpilo v zostave Damián Cesnek, Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik a Matej Badáň. Cesnek po solídnom prvom kole zvládol ležku až po vyriešení problému s dobíjaním. Stojka mu vyšla lepšie, ale napokon odovzdal až na 15. mieste. Ischakov sa v ľahu taktiež trápil s dobíjaním, ale po výbornej stojke posunul slovenskú štafetu na 13. priečku. Sklenárik zaujal najmä stopercentnou položkou v stoji a aj on predbehol dvoch súperov. Badáň tak začínal svoj úsek na 11. pozícii, no po záverečnej položke musel ísť až na tri trestné okruhy a napokon finišoval štrnásty.
ME v nórskom Sjusjöne - štafeta mužov na 4x7,5 km:
1. Nórsko (Sivert Gerhardsen, Kasper Kalkenberg, Martin Nevland, Isak Leknes Frey) 1:17:08,4 hodiny (1 tr. okruh + 8 dobíjaní), 2. Nemecko +6,5 s (2+10), 3. Francúzsko +55,2 (1+13), 4. Taliansko +1:45,4 min. (2+10), 5. Švédsko +2:05,7 (2+11), 6. Fínsko +2:18,0 (0+11), ..., 14. SLOVENSKO (Damián CESNEK, Artur ISCHAKOV, Tomáš SKLENÁRIK, Matej BADÁŃ) +6:12,5 (3+10)
