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Nórsky brankár Nyland má namierené naspäť do Lipska, nahradí Gulácsiho

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Nyland už v Lipsku pôsobil od októbra 2022 do augusta 2023.

Autor TASR
Lipsko 2. augusta (TASR) - Nórsky futbalový brankár Örjan Nyland sa má vrátiť do bundesligového klubu RB Lipsko. Podľa nemeckej televízie Sky by mal v kádri nahradiť Pétera Gulácsiho, ktorý po jedenástich rokoch smeruje do španielskeho Villarrealu.

Nyland už v Lipsku pôsobil od októbra 2022 do augusta 2023. Naposledy chytal za FC Sevilla a do nemeckého klubu by mal prísť ako voľný hráč. Brankárskou jednotkou Lipska zostáva Maarten Vandevoordt, pričom Nyland by mu mal kryť chrbát. Nór na seba upozornil aj na nedávnych majstrovstvách sveta, najmä viacerými zákrokmi pri osemfinálovom víťazstve nad Brazíliou. Informovala agentúra DPA.
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