Nórsky lyžiar Lucas Braathen ohlásil návrat, bude pretekať za Brazíliu

Salzburg 7. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Lucas Braathen ohlásil návrat do súťažného kolotoča. Pretekať však bude za Brazíliu, kde sa narodila jeho mama. Informovala o tom agentúra APA- Braathen v juhoamerickej krajine najskôr vyrastal, po rozchode rodičov ho získal do opatrovníctva otec a presťahoval sa do Európy.



"Teším sa na to, že na pretekoch Svetového pohára a zimných olympijských hrách budem reprezentovať Brazíliu," uviedol Braathen na tlačovej konferencii v Salzburgu. Špecialista na technické disciplíny má na konte 69 štartov v SP a päť víťazstiev. V roku 2022 triumfoval v slalome vo švajčiarskom Wengene z 29. miesta po 1. kole a napokon získal malý glóbus. Vlani v októbri v Söldene nečakane oznámil ukončenie aktívnej kariéry.