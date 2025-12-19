Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
Nórsky lyžiar Möller má po páde menšie fraktúry, prišiel o dva zuby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa novšieho oficiálneho vyhlásenia utrpel Möller okrem pomliaždenín tri malé fraktúry v oblasti chrbta, ktoré si nevyžadujú operáciu.

Autor TASR
Val Gardena 19. decembra (TASR) - Nórskeho lyžiara Fredrika Möllera po ťažkom páde vo štvrtkovom zjazde Svetového pohára vo Val Gardene prevezú späť do rodnej krajiny, kde bude podľa agentúry DPA pokračovať v liečbe. Dvadsaťpäťročný pretekár je podľa vyjadrenia svojho tímu dobre naladený a teší sa, že sa cez víkend vráti domov.

Möller nevykazuje žiadne známky vážneho poranenia hlavy a dokáže hýbať rukami aj nohami, uviedol podľa agentúry APA hlavný tréner nórskeho tímu Michael Rottensteiner. Podľa novšieho oficiálneho vyhlásenia utrpel Möller okrem pomliaždenín tri malé fraktúry v oblasti chrbta, ktoré si nevyžadujú operáciu. Okrem toho si vyrazil dva zuby.

Cez terénnu vlnu skočil v záklone a pri vysokej rýchlosti dopadol na chrbát. Nórsky zväz informoval, že Möller bude teraz pod dôkladným dohľadom lekárskeho tímu, aby sa vylúčili ďalšie zranenia po takomto ťažkom páde.
