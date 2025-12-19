< sekcia Šport
Nórsky lyžiar Möller má po páde menšie fraktúry, prišiel o dva zuby
Podľa novšieho oficiálneho vyhlásenia utrpel Möller okrem pomliaždenín tri malé fraktúry v oblasti chrbta, ktoré si nevyžadujú operáciu.
Autor TASR
Val Gardena 19. decembra (TASR) - Nórskeho lyžiara Fredrika Möllera po ťažkom páde vo štvrtkovom zjazde Svetového pohára vo Val Gardene prevezú späť do rodnej krajiny, kde bude podľa agentúry DPA pokračovať v liečbe. Dvadsaťpäťročný pretekár je podľa vyjadrenia svojho tímu dobre naladený a teší sa, že sa cez víkend vráti domov.
Möller nevykazuje žiadne známky vážneho poranenia hlavy a dokáže hýbať rukami aj nohami, uviedol podľa agentúry APA hlavný tréner nórskeho tímu Michael Rottensteiner. Podľa novšieho oficiálneho vyhlásenia utrpel Möller okrem pomliaždenín tri malé fraktúry v oblasti chrbta, ktoré si nevyžadujú operáciu. Okrem toho si vyrazil dva zuby.
Cez terénnu vlnu skočil v záklone a pri vysokej rýchlosti dopadol na chrbát. Nórsky zväz informoval, že Möller bude teraz pod dôkladným dohľadom lekárskeho tímu, aby sa vylúčili ďalšie zranenia po takomto ťažkom páde.
Möller nevykazuje žiadne známky vážneho poranenia hlavy a dokáže hýbať rukami aj nohami, uviedol podľa agentúry APA hlavný tréner nórskeho tímu Michael Rottensteiner. Podľa novšieho oficiálneho vyhlásenia utrpel Möller okrem pomliaždenín tri malé fraktúry v oblasti chrbta, ktoré si nevyžadujú operáciu. Okrem toho si vyrazil dva zuby.
Cez terénnu vlnu skočil v záklone a pri vysokej rýchlosti dopadol na chrbát. Nórsky zväz informoval, že Möller bude teraz pod dôkladným dohľadom lekárskeho tímu, aby sa vylúčili ďalšie zranenia po takomto ťažkom páde.