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VIDEO: VIKINGOVIA: Nórsky parlament sa pridal k veslujúcim fanúšikom

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Nórski fanúšikovia počas zápasu I-skupiny Irak – Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Foxborough 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

Nórskych priaznivcov zachytili nielen kamery na štadióne vo Foxborough, ale aj v baroch, vo výťahoch či v mestskej hromadnej doprave.

Autor TASR
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Oslo 19. júna (TASR) - Nórsky parlament sa pridal k fanúšikom tamojšej futbalovej reprezentácie, ktorí počas zápasu majstrovstiev sveta proti Iraku (4:1) napodobňovali veslársku zostavu v štýle svojich vikingských predkov.

Nórskych priaznivcov zachytili nielen kamery na štadióne vo Foxborough, ale aj v baroch, vo výťahoch či v mestskej hromadnej doprave. Ich veslárska zostava je evolúciou vikingského tlieskania, ktoré preslávili islandskí fanúšikovia na ME 2016. Rozdiel je v tom, že po dvoch zrýchľujúcich sa úderoch bubnov Islanďania tlieskali rukami, zatiaľ čo Nóri veslovali dopredu a dozadu na svojich miestach.



Vikingské veslovanie v parlamente inicioval jeho predseda vo štvrtok ako znak podpory futbalovej reprezentácie v USA. Tá bude mať počas svojho druhého stretnutia v I-skupine MS proti Senegalu (23. júna o 2.00 SELČ) aj kráľovskú podporu. Na štadióne v East Rutherforde budú prítomné deti korunného princa Haakona a korunnej princeznej Mette-Marit. Informovala o tom agentúra DPA.
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