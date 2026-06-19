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VIDEO: VIKINGOVIA: Nórsky parlament sa pridal k veslujúcim fanúšikom
Nórskych priaznivcov zachytili nielen kamery na štadióne vo Foxborough, ale aj v baroch, vo výťahoch či v mestskej hromadnej doprave.
Autor TASR
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Oslo 19. júna (TASR) - Nórsky parlament sa pridal k fanúšikom tamojšej futbalovej reprezentácie, ktorí počas zápasu majstrovstiev sveta proti Iraku (4:1) napodobňovali veslársku zostavu v štýle svojich vikingských predkov.
Nórskych priaznivcov zachytili nielen kamery na štadióne vo Foxborough, ale aj v baroch, vo výťahoch či v mestskej hromadnej doprave. Ich veslárska zostava je evolúciou vikingského tlieskania, ktoré preslávili islandskí fanúšikovia na ME 2016. Rozdiel je v tom, že po dvoch zrýchľujúcich sa úderoch bubnov Islanďania tlieskali rukami, zatiaľ čo Nóri veslovali dopredu a dozadu na svojich miestach.
Vikingské veslovanie v parlamente inicioval jeho predseda vo štvrtok ako znak podpory futbalovej reprezentácie v USA. Tá bude mať počas svojho druhého stretnutia v I-skupine MS proti Senegalu (23. júna o 2.00 SELČ) aj kráľovskú podporu. Na štadióne v East Rutherforde budú prítomné deti korunného princa Haakona a korunnej princeznej Mette-Marit. Informovala o tom agentúra DPA.
Nórskych priaznivcov zachytili nielen kamery na štadióne vo Foxborough, ale aj v baroch, vo výťahoch či v mestskej hromadnej doprave. Ich veslárska zostava je evolúciou vikingského tlieskania, ktoré preslávili islandskí fanúšikovia na ME 2016. Rozdiel je v tom, že po dvoch zrýchľujúcich sa úderoch bubnov Islanďania tlieskali rukami, zatiaľ čo Nóri veslovali dopredu a dozadu na svojich miestach.
Iceland had the Viking clap at Euro 2016. Norway, back at the World Cup for the first time since 1998, has rowing.The stands row in unison. Yesterday even parliament joined in mid-session. A nation of rowers, and there is history behind that pic.twitter.com/e9AmlSet9v— Viking History (@Vikinghistory) June 19, 2026
Vikingské veslovanie v parlamente inicioval jeho predseda vo štvrtok ako znak podpory futbalovej reprezentácie v USA. Tá bude mať počas svojho druhého stretnutia v I-skupine MS proti Senegalu (23. júna o 2.00 SELČ) aj kráľovskú podporu. Na štadióne v East Rutherforde budú prítomné deti korunného princa Haakona a korunnej princeznej Mette-Marit. Informovala o tom agentúra DPA.