Nórsky skokan na lyžiach Lindvik získal zlato na strednom mostíku

MS v Trondheime - skoky mužov na strednom mostíku:



1. Marius Lindvik (Nór.) 265,5 b., 2. Andreas Wellinger (Nem.) 263,2, 3. Jan Hörl (Rak.) 256,3, 4. Karl Geiger (Nem.) 252,6, 5. Johann Andre Forfang (Nór.) 252,5, 6. Stefan Kraft (Rak.) 250,4, 7. Rjóju Kobajaši (Jap.) 250,0, 8. Anze Lanišek (Slov.) 248,1, 9. Vladimir Zografski (Bul.) 244,3, 10. Pawel Wasek (Poľ.) 234,5



Trondheim 2. marca (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik získal zlato na majstrovstvách sveta v severských disciplínach. Na strednom mostíku HS-102 v Trondheime zvíťazil pred domácim publikom so ziskom 265,5 bodu, keď o 2,3 bodu zdolal Nemca Andreasa Wellingera. Bronz putoval do rúk Rakúšana Jan Hörla.Pre 26-ročného Nóra je to druhé individuálne zlato zo svetových šampionátov, na najvyšší stupienok vystúpil v roku 2022 v nórskom Vikersunde v letoch na lyžiach. Držiteľ zlata zo ZOH 2022 uspel vôbec prvýkrát v aktuálnom ročníku. "uviedol Lindvik v televíznom rozhovore.Skákalo sa za premenlivých podmienok, svoju rolu zohral dážď a vietor. V prvom kole sa dlho držal na čele Fín Kasperi Valto, ale s pribúdajúcimi číslami sa začali ukazovať potenciálni kandidáti na medaily. Najdlhší skok, 108 metrov, predviedol na radosť domácich fanúšikov Nór Marius Lindvik. Pred bránami druhého kola prekvapujúco zostali Nór Kristoffer Eriksen Sundal a Slovinec Timi Zajc.V druhom kole vzišli podľa očakávania medailisti z najlepšej desiatky. Výborné šance sa na prvé miesto mal Wellinger, ale Lindvik potreboval skočiť na hranicu 104,5 metra, aby bol v hre o zlato. To sa mu podarilo a vďaka tesnému náskoku z prvého kola sa mohol radovať z triumfu pred domácimi divákmi.Líder celkového poradia SP Rakúšan Daniel Tschofenig sa umiestnil až na 21. pozícii. Hlavná súťaž bez slovenskej účasti, Hektor Kapustík obsadil v kvalifikácii 58. priečku a nedostal sa do postupujúcej päťdesiatky.