Nórsky skokan na lyžiach Lindvik zvíťazil v rakúskom Bischofshofene

Svetový pohár v rakúskom Bischofshofene:



1. Marius Lindvik 291,7 b. (133,5 m/139,0 m)

2. Halvor Egner Granerud (obaja Nór.) 287,7 (133,5/136,0)

3. Jan Hörl (Rak.) 285,7 (131,5/137,5)

4. Rjoju Kobajaši (Jap.) 282,3 (135,0/133,5)

5. Philipp Aschenwald (Rak.) 280,8 (139,0/131,5)

6. Daniel Huber (Rak.) 279,5 (133,0/135,0)

7. Piotr Zyla (Poľ.) 278,8 (137,0/132,5)

8. Karl Geiger (Nem.) 275,1 (132,0/132,0)

9. Jukija Sato (Jap.) 271,1 (132,0/131,5)

10. Daniel Tschofenig (Rak.) 271,0 (133,5/130,0)





Celkové poradie SP (po 15 z 34 pretekov):

1. R. Kobajaši (Jap.) 891

2. Geiger (Nem.) 817

3. Granerud 693

4. Lindvik 643

5. Markus Eisenbichler (Nem.) 472

6. Hörl (Rak.) 440



Bischofshofen 8. januára (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik sa stal víťazom sobotňajších pretekov Svetového pohára v rakúskom Bischofshofene. Od rozhodcov dostal v súčte oboch skokov 291,7 bodu. Druhý skončil s mankom štyroch bodov jeho krajan Halvar Egner Granerud, tretie miesto vybojoval Rakúšan Jan Hörl s odstupom šiestich bodov.Lindvik si pripísal prvé víťazstvo v sezóne a štvrté v kariére. Po 1. kole mu patrila 4. priečka so skokom dlhým 133,5 m, no v druhom zaletel na métu 139 metrov. Granerud si v prebiehajúcej sezóne pripísal siedme pódiové umiestnenie, Hörl druhé. "Som veľmi šťastný. Druhé kolo mi vyšlo fantasticky, bol to takmer bezchybný skok. Dnes sa darilo celému tímu, zajtra určite zabojujeme o víťazstvo v tímovej súťaži," vyhlásil pre FIS spokojný Lindvik.Líder po 1. kole Philipp Aschenwald z Rakúska pokazil 2. kolo a klesol na konečnú piatu priečku. Čerstvý víťaz Turné štyroch mostíkov Japonec Rjoju Kobajaši figuroval po 1. kole na druhej priečke, no po druhom klesol na štvrtú. Na čele SP má už náskok 74 bodov pred Nemcom Karlom Geigerom, ktorý skončil v sobotu až ôsmy.