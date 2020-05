Norwich si chcel udržať Dudu až do konca dohrávanej sezóny

Norwich 8. mája (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Norwich City verí, že Ondrej Duda zostane v tíme na hosťovaní, ak sa bude Premier League dohrávať v júli. Duda prišiel do Anglicka v januári z Herthy Berlín, hosťovanie malo trvať do 30. júna.



Podľa portálu skysports.com obe strany rokujú o tom, aby slovenský reprezentant zostal v anglickom tíme a pomohol mu k záchrane v najvyššej súťaži. "Kanárikom" patrí v tabuľke posledná 20. priečka so ziskom 21 bodov, na predposlednú Aston Villu strácajú štyri body.