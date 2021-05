Norwich si zabezpečil prvenstvo v druhej najvyššej anglickej súťaži

Londýn 1. mája (TASR) - Futbalisti Norwichu City postúpia do Premier League z prvej pozície v druhej najvyššej anglickej súťaži. Titul v The Championship si definitívne zabezpečili víťazstvom 4:1 nad Readingom v sobotňajšom dueli 45. kola.



Spolu s Norwichom mal už pred víkendom postup vo vrecku aj druhý FC Watford, ktorý stráca na lídra osem bodov. V play off sa o tretiu miestenku do Premier League pobijú Brentford, Swansea, Bournemouth a Barnsley. O trojici zostupujúcich rozhodne až záverečné 46. kolo.