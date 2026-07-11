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Nosková po životnom triumfe ďakovala otcovi a zosnulej mame
Noskovej ideálne vyšiel úvod prvého grandslamového finále.
Autor TASR
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Londýn 11. júla (TASR) - Česká tenistka Linda Nosková sa stala víťazkou ženskej dvojhry vo Wimbledone a získala prvý grandslamový titul v kariére. Turnajová deviatka zdolala v sobotňajšom finále desiatu nasadenú krajanku Karolínu Muchovú po trojsetovom boji 6:2, 5:7, 6:3. Dvadsaťjedenročná Nosková dosiahla na tráve All England Clubu životný úspech.
Z Londýna si odnáša prémiu 3,6 milióna libier pred zdanením (približne 4,23 milióna eur). Do svetového rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov a v jeho novom vydaní sa posunie na siedme miesto. Pre Muchovú to bolo druhé neúspešné grandslamové finále, v roku 2023 na antukovom Roland Garros v Paríži prehrala po trojsetovom boji s Poľkou Igou Swiatekovou. Po skončení Wimbledonu bude Muchová svetovou šestkou.
Noskovej ideálne vyšiel úvod prvého grandslamového finále. Vo štvrtom geme po vydarenom útoku na sieti prelomila podanie Muchovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:1. Na talentovanej Češke nebola vidieť žiadna nervozita, na wimbledonskom centri si počínala ako skúsená harcovníčka. Nosková mala vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podanie, vo výmenách dostávala Muchovú pod tlak. V ôsmom geme po skvelom lobe premenila pri podaní súperky piaty setbal.
V druhom dejstve za stavu 1:1 sa dostala Muchová k trom brejkbalom, Nosková ich však odvrátila. Za stavu 3:2 zobrala svojej dobrej kamarátke servis a bola blízko k zisku prvej trofeje z podujatí veľkej štvorky. V ôsmom geme však nepremenila tri mečbaly, v deviatom pri vlastnom servise ani štvrtý a Muchová znížila na 4:5. V desiatej hre Nosková nevyužila ani piaty mečbal a Muchovej sa podarilo vyrovnať na 5:5. Nosková bola rozhodená, v jedenástom geme po nevynútenej chybe opäť stratila servis a Muchová si vynútila tretí set.
Hneď v jeho úvode mala tri brejkbaly, no Nosková si udržala podanie. V ďalšom geme Muchovú brejkla, následne odskočila súperke na 3:0 a finálový súboj už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila šiesty mečbal a odplatila Muchovej prehru z vlaňajšieho US Open. Vo Wimbledone nadviazala na triumf z trávnatého turnaja WTA v Berlíne. Stala sa najmladšou šampiónkou od roku 2011, keď na prestížnom podujatí prvýkrát zvíťazila Češka Petra Kvitová. Vo štvorhre postúpila Nosková po boku slovenskej jednotky Rebeccy Šramkovej do osemfinále.
Po najväčšom triumfe v kariére neskrývala dojatie: „Bol to veľmi ťažký zápas po fyzickej i mentálnej stránke. Karolína ma prinútila, aby som vydala zo seba maximum. Som veľmi rada, že som mohla odohrať prvé grandslamové finále práve s tebou. Myslím, že sme napísali kus histórie a že sú všetci českí fanúšikovia na nás hrdí. Blahoželám tvojmu tímu, si skvelá bojovníčka. Ďakujem môjmu otcovi, ktorý sem prišiel, i celému môjmu tímu na čele s trénerom Tomášom Krupom. Sme spolu šesť rokov a vždy stojí pri mne. Špeciálne chcem ešte poďakovať jednej osobe a tou je moja nebohá mamina, bez nej by som tu nebola. Tieto dva týždne som si užila a určite na ne nikdy nezabudnem.“
Muchová sa ťažko vyrovnávala s prehrou: „Je ťažké nájsť slová. Chcela by som začať s Lindou, mojou bývalou kamarátkou. Samozrejme, že si robím srandu. Si mladá a spôsob, akým si zvládla prvé grandslamové finále, bol neuveriteľný. Zaslúžiš si tento titul. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii turnaja - zberačom, dobrovoľníkom, ochrankárom. Ďakujem aj divákom, ktorí chodili na moje zápasy. Je to najlepší turnaj na svete. Som teraz veľmi sklamaná, ale musím sa poďakovať celému môjmu tímu za podporu. Odviedol skvelú robotu a držal ma na pozitívnej vlne. Dúfam, že ešte budem mať šancu bojovať o grandslamový titul.“
Z Londýna si odnáša prémiu 3,6 milióna libier pred zdanením (približne 4,23 milióna eur). Do svetového rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov a v jeho novom vydaní sa posunie na siedme miesto. Pre Muchovú to bolo druhé neúspešné grandslamové finále, v roku 2023 na antukovom Roland Garros v Paríži prehrala po trojsetovom boji s Poľkou Igou Swiatekovou. Po skončení Wimbledonu bude Muchová svetovou šestkou.
Noskovej ideálne vyšiel úvod prvého grandslamového finále. Vo štvrtom geme po vydarenom útoku na sieti prelomila podanie Muchovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:1. Na talentovanej Češke nebola vidieť žiadna nervozita, na wimbledonskom centri si počínala ako skúsená harcovníčka. Nosková mala vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podanie, vo výmenách dostávala Muchovú pod tlak. V ôsmom geme po skvelom lobe premenila pri podaní súperky piaty setbal.
V druhom dejstve za stavu 1:1 sa dostala Muchová k trom brejkbalom, Nosková ich však odvrátila. Za stavu 3:2 zobrala svojej dobrej kamarátke servis a bola blízko k zisku prvej trofeje z podujatí veľkej štvorky. V ôsmom geme však nepremenila tri mečbaly, v deviatom pri vlastnom servise ani štvrtý a Muchová znížila na 4:5. V desiatej hre Nosková nevyužila ani piaty mečbal a Muchovej sa podarilo vyrovnať na 5:5. Nosková bola rozhodená, v jedenástom geme po nevynútenej chybe opäť stratila servis a Muchová si vynútila tretí set.
Hneď v jeho úvode mala tri brejkbaly, no Nosková si udržala podanie. V ďalšom geme Muchovú brejkla, následne odskočila súperke na 3:0 a finálový súboj už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila šiesty mečbal a odplatila Muchovej prehru z vlaňajšieho US Open. Vo Wimbledone nadviazala na triumf z trávnatého turnaja WTA v Berlíne. Stala sa najmladšou šampiónkou od roku 2011, keď na prestížnom podujatí prvýkrát zvíťazila Češka Petra Kvitová. Vo štvorhre postúpila Nosková po boku slovenskej jednotky Rebeccy Šramkovej do osemfinále.
Po najväčšom triumfe v kariére neskrývala dojatie: „Bol to veľmi ťažký zápas po fyzickej i mentálnej stránke. Karolína ma prinútila, aby som vydala zo seba maximum. Som veľmi rada, že som mohla odohrať prvé grandslamové finále práve s tebou. Myslím, že sme napísali kus histórie a že sú všetci českí fanúšikovia na nás hrdí. Blahoželám tvojmu tímu, si skvelá bojovníčka. Ďakujem môjmu otcovi, ktorý sem prišiel, i celému môjmu tímu na čele s trénerom Tomášom Krupom. Sme spolu šesť rokov a vždy stojí pri mne. Špeciálne chcem ešte poďakovať jednej osobe a tou je moja nebohá mamina, bez nej by som tu nebola. Tieto dva týždne som si užila a určite na ne nikdy nezabudnem.“
Muchová sa ťažko vyrovnávala s prehrou: „Je ťažké nájsť slová. Chcela by som začať s Lindou, mojou bývalou kamarátkou. Samozrejme, že si robím srandu. Si mladá a spôsob, akým si zvládla prvé grandslamové finále, bol neuveriteľný. Zaslúžiš si tento titul. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii turnaja - zberačom, dobrovoľníkom, ochrankárom. Ďakujem aj divákom, ktorí chodili na moje zápasy. Je to najlepší turnaj na svete. Som teraz veľmi sklamaná, ale musím sa poďakovať celému môjmu tímu za podporu. Odviedol skvelú robotu a držal ma na pozitívnej vlne. Dúfam, že ešte budem mať šancu bojovať o grandslamový titul.“
ženy - dvojhra - finále:
Linda Nosková (ČR-9) - Karolína Muchová (ČR-10) 6:2, 5:7, 6:3
Linda Nosková (ČR-9) - Karolína Muchová (ČR-10) 6:2, 5:7, 6:3