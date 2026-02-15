Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nosková postúpila do 2. kola turnaja WTA v Dubaji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V dueli prvého kola zdolala Ann Liovú z USA v troch setoch 6:3, 5:7 a 6:4.

Autor TASR
Dubaj 15. februára (TASR) - Česká tenistka Linda Nosková postúpila do 2. kola turnaja WTA v Dubaji. V dueli prvého kola zdolala Ann Liovú z USA v troch setoch 6:3, 5:7 a 6:4.



dvojhra - 1. kolo:

Janice Tjenová (Indon.) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:1, Linda Nosková (ČR-10) - Ann Liová (USA) 6:3, 5:7, 6:4, Peyton Stearnsová (USA) - Magdalena Frechová (Poľ.) 6:4, 6:2, Elise Mertensová (Belg.) - Marie Bouzková (ČR) 6:2, 6:2, Kimberly Birrellová (Austr.) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:4, 3:6, 7:5, Barbora Krejčíková (ČR) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 6:4, 6:4, Ella Seidelová (Nem.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:1, 6:4
.

