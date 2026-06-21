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Nosková zdolala Pegulovú vo finále v Berlíne, získala svoj druhý titul

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Češka Linda Nosková vracia loptu počas finálového zápasu na tenisovom turnaji WTA 500 Berlin Open na štadióne Steffi Grafovej v Berlíne v Nemecku v nedeľu 21. júna 2026 proti Jessice Pegulovej z USA. Foto: TASR/AP

Organizátori predtým museli evakuovať areál, odstraňovať následky prudkého dažďa a silného vetra a opravovať poškodenú infraštruktúru v areáli štadióna Steffi Grafovej.

Autor TASR
Berlín 21. júna (TASR) - Česká tenistka Linda Nosková triumfovala na trávnatom turnaji WTA v Berlíne. Vo finále ako osmička pavúka zdolala nasadenú trojku Američanku Jessicu Pegulovú v troch setoch 6:4, 4:6, 6:3. Štart finále posunuli pre silnú búrku.

Duel sa tak začal až s päťhodinovým oneskorením. Organizátori predtým museli evakuovať areál, odstraňovať následky prudkého dažďa a silného vetra a opravovať poškodenú infraštruktúru v areáli štadióna Steffi Grafovej.

Pre 21-ročnú Noskovú je to druhý titul vo dvojhre na okruhu WTA a prvý v sezóne.



dvojhra - finále:

Linda Nosková (ČR-8) - Jessica Pegulová (USA-3) 6:4, 4:6, 6:3.
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