Nottigham nezvládol záver duelu so Swansea a vypadol z Ligového pohára

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Účastník Premier League prehral v stredajšom stretnutí šestnásťfinále súťaže doma s druholigovým tímom Swansea City 2:3, hoci ešte v poslednej minúte riadneho času viedol 2:1.

Nottingham 18. septembra (TASR) - Futbalisti Nottinghamu Forest vypadli z anglického Ligového pohára. Účastník Premier League prehral v stredajšom stretnutí šestnásťfinále súťaže doma s druholigovým tímom Swansea City 2:3, hoci ešte v poslednej minúte riadneho času viedol 2:1. V nadstavení však inkasoval dva góly.

Ani nový tréner Ange Postecoglou tak vo svojom druhom zápase na lavičke klubu nenasmeroval mužstvo na víťaznú vlnu, siedmy tím uplynulého ročníka Premier League je aktuálne v domácej súťaži so štyrmi bodmi po 4. kole až na 15. mieste. „Myslím, že moji zverenci sa v závere cítili pohodlne a nezachytili varovné signály. Mysleli si, že všetko pôjde samo a draho sme za to zaplatili. Musíme sa zlepšiť,“ pripustil austrálsky tréner podľa AFP.
.

