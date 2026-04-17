Nottingham Forest postúpil cez Porto do semifinále
Bratislava 16. apríla (TASR) - Futbalisti Nottinghamu Forest postúpili do semifinále Európskej ligy. V šlágri odvetných zápasov štvrťfinále vyhrali doma nad FC Porto 1:0, v prvom dueli sa zrodila remíza 1:1. V boji o finále sa Nottingham stretne s Aston Villou, postup medzi najlepšiu štvoricu si zabezpečili aj Sporting Braga a SC Freiburg.
Nottinghamu v odvete pomohla aj skorá červená karta pre poľského obrancu Jana Bednareka z Porta, ktorý musel po hrubom faule opustiť trávnik už v 8. minúte. O chvíľu neskôr otvoril s pomocou teču skóre Morgan Gibbs-White a ďalší gól už diváci na City Ground nevideli. Porto nebolo k vyrovnaniu ďaleko, dvakrát domácich zachránilo brvno. Nottingham sa v semifinále stretne s ďalším zástupcom Premier League, keďže Aston Villa po výhre v Bologni 3:1 uspela aj v druhom stretnutí na domácom trávniku suverénne 4:0. Po štvrťhodine hry otvoril skóre Ollie Watkins a hoci potom Morgan Rogers nepremenil penaltu, na 2:0 upravil Emiliano Buendia. Rogers sa potom dočkal gólu presnou strelou z uhla v 39. minúte a gólový účet stretnutia zavŕšil v závere Ezri Konsa.
Dvojzápas so Sportingom Braga nezvládol Betis Sevilla, hoci po remíze 1:1 spred týždňa viedol španielsky tím doma rýchlo už o dva góly. Braga však dokázala otočiť skóre na postupových 4:2. Andalúzania sa v odvete ujali vedenia už v 13. minúte, keď sa presadil Antony. Pred koncom úvodnej polhodiny skóroval aj Abde Ezzalzouli na 2:0, ale Pau Victor ešte do prestávky znížil a krátko po nej dali dva góly v rýchlom slede Vitor Carvalho a Ricardo Horta. Poistku pre portugalský tím pridal štvrťhodinu pred koncom Gorby.
Súperom Bragy v semifinále bude Freiburg. Bundesligista v odvete vyhral na ihrisku Celty Vigo 3:1 a potvrdili tak komfortný náskok 3:0 z prvého duelu. Pre hostí bola už štvrťfinálová účasť historickým maximom v európskych súťažiach, postupom cez Celtu ho ešte vylepšili. Galícijský klub sa hotoval zmazať výrazné manko, ale bol bezzubý a už v prvom polčase navyše dvakrát inkasoval, keď sa v priebehu šiestich minút presadili Igor Matanovič a Juito Suzuki. Freiburg po zmene strán pridal aj tretí gól opäť zásluhou Suzukiho a domáci v závere skóre už iba skorigovali.
Semifinálové duely Európskej ligy sú na programe 30. apríla a 7. mája, finále sa bude hrať 20. mája na štadióne Besiktasu v Istanbule.
odvety štvrťfinále Európskej ligy:
Celta Vigo - SC Freiburg 1:3 (0:2)
Góly: 90.+1 Swedberg - 39. a 50. Suzuki, 33. Matanovič
/prvý zápas 0:3, postúpil Freiburg/
Real Betis – Sporting Braga 2:4 (2:1)
Góly: 13. Antony, 26. Ezzalzouli - 38. Victor, 49. Vitor Carvalho, 53. Horta (z 11 m), 74. Gorby
/prvý zápas 1:1, postúpila Braga/
Nottingham Forest – FC Porto 1:0 (1:0)
Góly: 12. Gibbs-White, ČK: 8. Bednarek (Porto)
/prvý zápas 1:1, postúpil Nottingham/
Aston Villa – FC Bologna 4:0 (3:0)
Góly: 16. Watkins, 26. Buendia, 39. Rogers, 89. Konsa
/prvý zápas 3:1, postúpila Aston Villa /
