Nottingham Panthers vyradili Johnsonov dres s číslom 47

Nottingham 19. novembra (TASR) - Anglický hokejový tím Nottingham Panthers v sobotu vyradil dres s číslom 47. Stalo sa tak v spomienkovom zápase na počesť Adama Johnsona, ktorý zomrel 28. októbra po zásahu súperovou korčuľou do krku.



"Navždy bude našim číslom 47. Bol nielen vynikajúcim hokejistom, ale aj skvelým spoluhráčom. Je to veľká tragédia, keďže mal celý život pred sebou. Bude nám veľmi chýbať," povedal hlásateľ bezprostredne pred začiatkom zápasu proti Manchestru Storm. Výsledok sa nezapočítal do súťaže, informovala o tom agentúra AP.