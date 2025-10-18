< sekcia Šport
Nottingham po prehre s Chelsea prepustil trénera Postecogloua
Austrálsky kouč vydržal vo funkcii iba 40 dní, Nottingham viedol v ôsmich dueloch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 18. októbra (TASR) - Ange Postecoglou už nie je tréner futbalistov Nottinghamu Forest. Vedenie klubu ho v sobotu prepustilo krátko po domácej prehre 0:3 s FC Chelsea v 8. kole anglickej Premier League. Pod vedením Postecogloua, ktorý prišiel do Nottinghamu z Tottenhamu, nevyhrali „lesníci" ani jediný súťažný zápas.
Austrálsky kouč vydržal vo funkcii iba 40 dní, Nottingham viedol v ôsmich dueloch. Majiteľ klubu Evangelos Marinakis v priebehu druhého polčasu súboja s Chelsea opustil svoje miesto v lóži na štadióne City Ground. Devätnásť minút po záverečnom hvizde Nottigngham na sociálnych sieťach uviedol, že Postecoglou na lavičke skončil.
Austrálsky kouč vydržal vo funkcii iba 40 dní, Nottingham viedol v ôsmich dueloch. Majiteľ klubu Evangelos Marinakis v priebehu druhého polčasu súboja s Chelsea opustil svoje miesto v lóži na štadióne City Ground. Devätnásť minút po záverečnom hvizde Nottigngham na sociálnych sieťach uviedol, že Postecoglou na lavičke skončil.