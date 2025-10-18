Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nottingham po prehre s Chelsea prepustil trénera Postecogloua

Tréner Nottinghamu Ange Postecoglu reaguje v zápase 8. kola Premier League Nottingham Forest - FC Chelsea Londýn v Nottinghame v sobotu 18. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Austrálsky kouč vydržal vo funkcii iba 40 dní, Nottingham viedol v ôsmich dueloch.

Autor TASR
Londýn 18. októbra (TASR) - Ange Postecoglou už nie je tréner futbalistov Nottinghamu Forest. Vedenie klubu ho v sobotu prepustilo krátko po domácej prehre 0:3 s FC Chelsea v 8. kole anglickej Premier League. Pod vedením Postecogloua, ktorý prišiel do Nottinghamu z Tottenhamu, nevyhrali „lesníci" ani jediný súťažný zápas.

Austrálsky kouč vydržal vo funkcii iba 40 dní, Nottingham viedol v ôsmich dueloch. Majiteľ klubu Evangelos Marinakis v priebehu druhého polčasu súboja s Chelsea opustil svoje miesto v lóži na štadióne City Ground. Devätnásť minút po záverečnom hvizde Nottigngham na sociálnych sieťach uviedol, že Postecoglou na lavičke skončil.
