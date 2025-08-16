Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
16. august 2025
Nottingham podpísal päťročnú zmluvu s Hutchinsonom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hutchinson bol súčasť anglického tímu do 21 rokov, ktorý v júni zvíťazil na majstrovstvách Európy na Slovensku.

Londýn 16. augusta (TASR) - Klub anglickej Premier League Nottingham Forest uzavrel päťročný kontrakt s Omarim Hutchinsonom. Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar predtým pôsobil v Ipswichi, Chelsea a Arsenale. Do nového pôsobiska prišiel za približne 43 miliónov eur.

Hutchinson bol súčasť anglického tímu do 21 rokov, ktorý v júni zvíťazil na majstrovstvách Európy na Slovensku. V uplynulej sezóne odohral 32 zápasov za Ipswich, ktorý zostúpil z Premier League. „Som naozaj nadšený, že som tu a neviem sa dočkať, kedy začnem. Hral som na City Ground niekoľkokrát a vždy tam bola nepriateľská atmosféra, takže sa teším na hru s fanúšikmi za svojím chrbtom. Dám do toho všetko a teším sa na túto výzvu, pretože je to pre mňa nová kapitola,“ poznamenal Hutchinson.
.

