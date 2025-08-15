Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nottingham sa dohodol s ManCity na prestupe stredopoliara McAteeho

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Nottingham sa podľa DPA dohodol aj na prestupe útočníka Ipswichu Omariho Hutchinsona.

Autor TASR
Londýn 15. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Nottingham Forest sa dohodol s Manchestrom City na prestupe stredopoliara Jamesa McAteeho za 30 miliónov libier. Dohoda medzi klubmi zahŕňa ďalšie budúce poplatky, ako aj výhradné právo na spätný odkup 22-ročného Angličana.

Kapitán anglického národného tímu do 21 rokov sa nedokázal v drese ManCity výraznejšie presadiť. Španielsky tréner Pep Guardiola mu doprial v uplynulom ročníku Premier League iba tri štarty v základnej zostave. McAtee sa viac presadil na dvoch hosťovaniach v Sheffielde United. Anglickú reprezentáciu do 21 rokov doviedol na majstrovstvách Európy na Slovensku k obhajobe titulu.

Nottingham sa podľa DPA dohodol aj na prestupe útočníka Ipswichu Omariho Hutchinsona. Rekordný prestup v klubovej histórii v hodnote približne 37 miliónov libier však ešte nie je definitívne skompletizovaný.
