Nottingham ukončil trojzápasové čakanie na výhru

Londýn 9. marca (TASR) - Futbalisti Nottinghamu Forest pokračujú v spanilej jazde v anglickej Premier League, v súboji tabuľkových susedov triumfovali v rámci 28. kola nad úradujúcim majstrom Manchestrom City 1:0. Zverenci trénera Nuna Espirita Santa majú veľkú šancu sa po 30 rokoch vrátiť do európskych pohárových súťaží, "Citizens" naopak hrozí, že si nevybojujú miestenku v budúcoročnej edícii Ligy majstrov.



Ťahák sobotňajšieho programu PL rozhodol v 83. minúte domáci Callum Hudson-Odoi. Nottingham sa tešil z trojbodového zisku po tom, ako v predošlých troch ligových dueloch zaznamenal jednu remízu a dve prehry. "Odviedli sme tvrdú prácu. Mohli ste vidieť, aký dobrý Manchester City je, ale myslím si, že chalani si viedli výborne a nedovolili súperovi mnoho kvalitných príležitostí. V obrannej činnosti sme si počínali skvele. Vo futbale musíte tvrdo pracovať a hľadať rovnováhu, aby ste mohli ísť aj do útoku. Som hrdý na to, pretože sme našli cestu, ako zostať pokope. Toto je začiatok budovania tímového ducha, je pred nami ešte dlhá cesta, musíme sa sústrediť len na ten najbližší zápas," citovala oficiálna klubová webstránka kouča Nottinghamu.



V tabuľke stiahol Forest manko na tretí Arsenal na tri body, ten má však zápas k dobru. Manchester City si naopak skomplikoval situáciu, keď nevyužil možnosť priblížiť sa tejto tabuľkovej méte a po nedeli sa môže prepadnúť až na piatu pozíciu, ktorá by znamenala na konci sezóny len účasť v Európskej lige. "Citizens" dominovali na trávniku, ale ich útočná snaha nepriniesla želanú gólovú koncovku. "Musíme vyhrávať zápasy, ak nezvíťazíme viackrát za sebou, aby sme si vybojovali istotu, tak nás čaká bitka. Je pred nami ešte 10 zápasov, mnohé z nich musíme vyhrať, aby sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov. Je to jednoduché, no musíme hrať skrátka lepšie. Niečo nájsť, nepríde to len tak z neba. Trápili sme sa s vytváraním šancí, ale uznanie si zaslúži aj súper, pretože bránil veľmi dobre," povedal po zápase tréner City Pep Guardiola.