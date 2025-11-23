< sekcia Šport
Nottingham umocnil krízu Liverpoolu, van Dijk: Veľmi ťažká situácia
Liverpool mal v prvom polčase hernú prevahu, ale bez želaného efektu.
Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Arne Slot hovoril po sobotňajšej prehre s Nottinghamom Forest 0:3 o ďalšom veľkom sklamaní. Jeho tím prehral šesť ligových zápasov z uplynulých siedmich a v pozícii obhajcu titulu Premier League naďalej výrazne zaostáva za očakávaniami.
Liverpool mal v prvom polčase hernú prevahu, ale bez želaného efektu. Naopak, po góle obrancu Murilla prehrával od 33. minúty 0:1 a to ešte krátko na to VAR hosťom neuznal gól Igora Jesusa pre ruku. Liverpool mal v prvom polčase vyššie držanie lopty (72 percent ku 28), viac striel (10:4) i rohových kopov (7:1) a hoci sa snažil hrať aktívne aj v druhom dejstve, jeho nádej na víťazstvo výrazne klesla už krátko po zmene strán, keď skóroval obranca Nicolo Savona. Skóre uzavrel v 78. minúte stredopoliar Morgan Gibbs-White, ktorý skóroval v treťom ligovom zápase po sebe. „Strelili sme góly, zbúrali sme ich sebavedomie a nedovolili im zotaviť sa,“ povedal kapitán Forestu Ryan Yates pre Sky Sports. Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk priznal krízu, ktorú prehlbujú inkasované góly. „Momentálne je to veľmi ťažká situácia. V tomto klube som už dlho a prešli sme si nepriazňou osudu. Zdvihneme sa, ale nestane sa to zo dňa na deň. Nie som ten, kto sa vzdáva. Dostávame príliš veľa gólov zo štandardných situácií, ale aj po jednoduchých akciách. Tieto veci by sa určite nemali diať. Tam sa to začína, vychádzať musíme z defenzívy,“ konštatoval van Dijk po tom, čo Liverpool dvakrát po sebe prehral výsledkom 0:3 (v predošlom zápase s Manchestrom City).
Obhajca titulu figuruje po 12. odohraných zápasoch na 11. mieste s 18 bodmi. Napriek nelichotivému postaveniu v tabuľke a hernej kríze nie je jeho situácia bezvýchodisková, keďže v nahustenej tabuľke stráca na priebežne druhú Chelsea iba päť bodov. Liverpool prehral v prebiehajúcej sezóne PL šesť zápasov, za celú minulú sezónu iba štyri. Ani tréner Arne Slot neskrýval rozhorčenie z nedávnych výsledkov v PL, ktoré sú v kontraste s účinkovaním v Lige majstrov. V nej má LFC za sebou tri víťazstvá v štyroch zápasoch, vrátane nedávneho triumfu nad Realom Madrid (1:0). V domácej PL je to však iná pesnička. „Proti Nottinghamu to bol veľmi, veľmi zlý výsledok. Nikdy nenájdem dosť výhovoriek pre túto alarmujúcu sériu výsledkov nášho tímu. Nie je to dobré a som za to zodpovedný,“ poznamenal Slot.
Do jeho kádra sa vrátil po zranení brankár Alisson a prvýkrát po mesiaci figurovala v základnej zostave letná posila Alexander Isak. Napokon z trávnika odišiel v 68. minúte po tom, čo neskóroval v šiestom zápase po sebe.
Víťazstvo Nottinghamu na Anfielde potvrdilo jeho zlepšenú formu po nevydarenom štarte do sezóny. Z úvodných deviatich zápasov prehral šesť a mal na konte iba päť bodov. V novembri však bodoval vo všetkých troch zápasoch, keď po remíze s Manchestrom United získal dôležité tri body s tabuľkovým konkurentom Leedsom (3:1). Triumf nad Liverpoolom ho vyšvihol z pásma zostupu. Tréner Sean Dyche, ktorý je už tretí kormidelník Forest v sezóne, mal radosť z cenného triumfu: „Každý tréner má svoj štýl a ja mám tiež svoj. Viem, čo ako tím potrebujeme. V tomto si verím. Dnes sme ukázali veľa z toho, o čom sme hovorili v uplynulých štyroch týždňoch.“
Liverpool mal v prvom polčase hernú prevahu, ale bez želaného efektu. Naopak, po góle obrancu Murilla prehrával od 33. minúty 0:1 a to ešte krátko na to VAR hosťom neuznal gól Igora Jesusa pre ruku. Liverpool mal v prvom polčase vyššie držanie lopty (72 percent ku 28), viac striel (10:4) i rohových kopov (7:1) a hoci sa snažil hrať aktívne aj v druhom dejstve, jeho nádej na víťazstvo výrazne klesla už krátko po zmene strán, keď skóroval obranca Nicolo Savona. Skóre uzavrel v 78. minúte stredopoliar Morgan Gibbs-White, ktorý skóroval v treťom ligovom zápase po sebe. „Strelili sme góly, zbúrali sme ich sebavedomie a nedovolili im zotaviť sa,“ povedal kapitán Forestu Ryan Yates pre Sky Sports. Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk priznal krízu, ktorú prehlbujú inkasované góly. „Momentálne je to veľmi ťažká situácia. V tomto klube som už dlho a prešli sme si nepriazňou osudu. Zdvihneme sa, ale nestane sa to zo dňa na deň. Nie som ten, kto sa vzdáva. Dostávame príliš veľa gólov zo štandardných situácií, ale aj po jednoduchých akciách. Tieto veci by sa určite nemali diať. Tam sa to začína, vychádzať musíme z defenzívy,“ konštatoval van Dijk po tom, čo Liverpool dvakrát po sebe prehral výsledkom 0:3 (v predošlom zápase s Manchestrom City).
Obhajca titulu figuruje po 12. odohraných zápasoch na 11. mieste s 18 bodmi. Napriek nelichotivému postaveniu v tabuľke a hernej kríze nie je jeho situácia bezvýchodisková, keďže v nahustenej tabuľke stráca na priebežne druhú Chelsea iba päť bodov. Liverpool prehral v prebiehajúcej sezóne PL šesť zápasov, za celú minulú sezónu iba štyri. Ani tréner Arne Slot neskrýval rozhorčenie z nedávnych výsledkov v PL, ktoré sú v kontraste s účinkovaním v Lige majstrov. V nej má LFC za sebou tri víťazstvá v štyroch zápasoch, vrátane nedávneho triumfu nad Realom Madrid (1:0). V domácej PL je to však iná pesnička. „Proti Nottinghamu to bol veľmi, veľmi zlý výsledok. Nikdy nenájdem dosť výhovoriek pre túto alarmujúcu sériu výsledkov nášho tímu. Nie je to dobré a som za to zodpovedný,“ poznamenal Slot.
Do jeho kádra sa vrátil po zranení brankár Alisson a prvýkrát po mesiaci figurovala v základnej zostave letná posila Alexander Isak. Napokon z trávnika odišiel v 68. minúte po tom, čo neskóroval v šiestom zápase po sebe.
Víťazstvo Nottinghamu na Anfielde potvrdilo jeho zlepšenú formu po nevydarenom štarte do sezóny. Z úvodných deviatich zápasov prehral šesť a mal na konte iba päť bodov. V novembri však bodoval vo všetkých troch zápasoch, keď po remíze s Manchestrom United získal dôležité tri body s tabuľkovým konkurentom Leedsom (3:1). Triumf nad Liverpoolom ho vyšvihol z pásma zostupu. Tréner Sean Dyche, ktorý je už tretí kormidelník Forest v sezóne, mal radosť z cenného triumfu: „Každý tréner má svoj štýl a ja mám tiež svoj. Viem, čo ako tím potrebujeme. V tomto si verím. Dnes sme ukázali veľa z toho, o čom sme hovorili v uplynulých štyroch týždňoch.“