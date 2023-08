Nottingham získal majstra sveta Montiela zo Sevilly

Londýn 23. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Nottingham Forest získal na hosťovanie zo Sevilly argentínskeho majstra sveta Gonzala Montiela.



Dvadsaťšesťročný krajný obranca premenil rozhodujúcu jedenástku vo finále MS, v ktorom jeho krajina zdolala Francúzsko. Zároveň premenil aj jedenástku, ktorá spečatila triumf Sevilly vo finále Európskej ligy.



Nottingham má v zmluve opciu premeniť hosťovanie na konci sezóny na trvalý prestup. "Som naozaj rád, že som prišiel do tohto klubu. Chcem ukázať, čo dokážem. Premier League som sledoval od detstva," povedal.



Pre trénera Stevea Coopera je to už piata veľká posila počas letného obdobia. Pred Montielom prišli do Nottinghamu Chris Wood, Ola Aina, Anthony Elanga a Matt Turner.