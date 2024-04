Boj Nottinghamu s rozhodcami: Klub cíti krivdu po zápase s Evertonom

Nottingham 22. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub Nottingham Forest oznámil, že podal oficiálnu žiadosť o zverejnenie rozhovorov medzi rozhodcami po nedeľňajšej prehre 0:2 s Evertonom. Účastník Premier League chce zverejniť záznamy z troch konkrétnych incidentov, aby "zabezpečil integritu futbalu".



Klub tvrdí, že svojou žiadosťou adresovanou Riadiacemu orgán rozhodcov v Anglicku (PGMOL) obhajuje širšiu futbalovú komunitu. Priebežne sedemnásty tím tabuľky vyjadril svoje obavy z rozhodovania v stretnutí s Evertonom, ktoré zverejnil krátko po skončení duelu na sociálnej sieti X. "Tri mimoriadne zlé rozhodnutia, tri neodpískané penalty, ktoré jednoducho nemôžeme akceptovať," uviedol Nottingham, ktorý spochybnil integritu viedoasistenta rozhodcu Stuarta Attwella. Ten je podľa klubu fanúšikom Lutonu Town, a teda tímu bojujúceho spolu s Nottinghamom o udržanie sa v Premier League: "Pred zápasom sme PGMOL upozornili, že za VAR-om je fanúšik Lutonu, ale nevymenili ho. Našu trpezlivosť skúšali viackrát."



Vedenie Forestu uviedlo, že zvažuje svoje možnosti. "Podali sme oficiálnu žiadosť na PGMOL, aby zverejnil zvukové záznamy medzi arbitrami počas zápasu s Evertonom," napísal jeden z najstarších futbalových klubov na svete, ktorý poukázal na tri kontroverzné okamihy stretnutia. Prvým je zákrok Ashleyho Younga na Giovanniho Reynu z 24. minúty, Youngova hra rukou zo záveru prvého polčasu a zákrok toho istého hráča na Calluma Hudsona-Odoia po zmene strán (56. min). "Dôrazne sa zasadzujeme o to, aby široká futbalová komunita a priaznivci mali prístup k zvukovým záznamom a prepisom v záujme úplnej transparentnosti, čím sa zabezpečí zachovanie integrity nášho športu," citoval vyhlásenie Nottinghamu portál The Athletic.



Anglická futbalová asociácia (FA) medzitým potvrdila, že vyšetruje pozápasový príspevok Nottinghamu na sociálnej sieti. Jeho znenie je naďalej na oficiálnom profile klubu a má viac ako 42 miliónov zobrazení.



Nottingham sa v prebiehajúcej sezóne sťažoval na rozhodnutia rozhodcov viackrát. Dokonca si najal bývalého ligového arbitra Marka Clattenburga na pozíciu konzultanta. Clattenburg kontroluje jednotlivé rozhodnutia a zodpovedá sa majiteľovi klubu Grékovi Evangelosovi Marinakisovi. Vo svojom stĺpčeku pre britský denník Daily Mail Clattenburg v pondelok napísal, že Forest musel v tejto sezóne zniesť niekoľko nehoráznych rozhodnutí. "Bol to hetrik rozhodcovského tímu, nanešťastie pre Nottingham, pokračovanie nespravodlivého trendu, ktorý brzdí ich boj o zotrvanie v súťaži," uviedol Clattenburg. Moderátor britskej televízie Sky Sports a bývalý obranca Liverpoolu či národného tímu Jamie Carragher podľa agentúry AP tvrdí, že Nottingham zašiel priďaleko: "To, čo som práve čítal na sociálnych sieťach, to je ako fanúšik v krčme. Je to od Forestu trápne. Chápem frustráciu, ale ten nezmysel, že asistent VAR-u je fanúšik Lutonu, do toho sa nemôžu miešať. Ako futbalový klub musíte ukázať trochu úrovne."